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Житель Красноярска получил шесть лет колонии за пропаганду терроризма
Житель Красноярска получил шесть лет колонии за пропаганду терроризма
Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Красноярска, разместившего в социальной сети комментарий с оправданием терроризма и склонению своего знакомого публично... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:23
2020-12-16T10:23
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
лесосибирск
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Красноярска, разместившего в социальной сети комментарий с оправданием терроризма и склонению своего знакомого публично призывать к терроризму, сообщает региональный главк СК РФ.По данным СК, в июне 2019 года подсудимый со своей персональной страницы в одной из социальных сетей разместил к материалам других пользователей комментарий, где призывал к террористической деятельности, оправдывал и пропагандировал терроризм.Помимо этого, в период с января по февраль 2019 года он склонял своего знакомого 20-летнего жителя города Лесосибирска разместить на своей персональной странице в одной из социальных сетей материалы, содержащие "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропагандирующие терроризм".Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)."Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых 2 лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок 2 года", - говорится в сообщении.Данные факты были установлены сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.
https://ria.ru/20201123/opravdanie-1585910095.html
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, лесосибирск, красноярск, происшествия

Житель Красноярска получил шесть лет колонии за пропаганду терроризма

10:23 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Красноярска, разместившего в социальной сети комментарий с оправданием терроризма и склонению своего знакомого публично призывать к терроризму, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным СК, в июне 2019 года подсудимый со своей персональной страницы в одной из социальных сетей разместил к материалам других пользователей комментарий, где призывал к террористической деятельности, оправдывал и пропагандировал терроризм.
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Помимо этого, в период с января по февраль 2019 года он склонял своего знакомого 20-летнего жителя города Лесосибирска разместить на своей персональной странице в одной из социальных сетей материалы, содержащие "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропагандирующие терроризм".
Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
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"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых 2 лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Данные факты были установлены сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю.
 
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