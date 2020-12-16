https://ria.ru/20201216/tela-1589568570.html

В Брянской области обнаружили три тела в квартире

В Брянской области обнаружили три тела в квартире

Следствие возбудило уголовное дело в связи с гибелью трех человек, тела которых были обнаружены в собственной квартире в городе Новозыбкове Брянской области,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:01

2020-12-16T19:01

2020-12-16T19:01

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новозыбков

брянская область

происшествия

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БРЯНСК, 16 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с гибелью трех человек, тела которых были обнаружены в собственной квартире в городе Новозыбкове Брянской области, сообщает СУСК РФ по региону.Сообщение об обнаружении в собственной квартире по улице Садовой тел трех жителей города Новозыбкова Брянской области поступило в следственные органы утром в среду.Следователи с участием специалистов газовой службы и противопожарной службы МЧС России осмотрели место происшествия, изъяты необходимые образцы для проведения судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.В настоящее время организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагичных последствий, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201002/telo-1578116626.html

https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html

россия

новозыбков

брянская область

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новозыбков, брянская область, происшествия