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В Брянской области обнаружили три тела в квартире
В Брянской области обнаружили три тела в квартире
Следствие возбудило уголовное дело в связи с гибелью трех человек, тела которых были обнаружены в собственной квартире в городе Новозыбкове Брянской области,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:01
2020-12-16T19:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новозыбков
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 16 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с гибелью трех человек, тела которых были обнаружены в собственной квартире в городе Новозыбкове Брянской области, сообщает СУСК РФ по региону.Сообщение об обнаружении в собственной квартире по улице Садовой тел трех жителей города Новозыбкова Брянской области поступило в следственные органы утром в среду.Следователи с участием специалистов газовой службы и противопожарной службы МЧС России осмотрели место происшествия, изъяты необходимые образцы для проведения судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.В настоящее время организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагичных последствий, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201002/telo-1578116626.html
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россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новозыбков, брянская область, происшествия

В Брянской области обнаружили три тела в квартире

19:01 16.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : СК РФ
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БРЯНСК, 16 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с гибелью трех человек, тела которых были обнаружены в собственной квартире в городе Новозыбкове Брянской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Сообщение об обнаружении в собственной квартире по улице Садовой тел трех жителей города Новозыбкова Брянской области поступило в следственные органы утром в среду.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

Следователи с участием специалистов газовой службы и противопожарной службы МЧС России осмотрели место происшествия, изъяты необходимые образцы для проведения судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
В настоящее время организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагичных последствий, говорится в сообщении.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовозыбковБрянская областьПроисшествия
 
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