В Брянской области обнаружили три тела в квартире
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
БРЯНСК, 16 дек - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с гибелью трех человек, тела которых были обнаружены в собственной квартире в городе Новозыбкове Брянской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Сообщение об обнаружении в собственной квартире по улице Садовой тел трех жителей города Новозыбкова Брянской области поступило в следственные органы утром в среду.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Следователи с участием специалистов газовой службы и противопожарной службы МЧС России осмотрели место происшествия, изъяты необходимые образцы для проведения судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
В настоящее время организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие наступлению трагичных последствий, говорится в сообщении.
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