https://ria.ru/20201216/svyaschenniki-1589573826.html

В РПЦ рассказали о средствах защиты от CОVID-19 для священников

В РПЦ рассказали о средствах защиты от CОVID-19 для священников

Более 3 тысяч наборов средств индивидуальной защиты (СИЗ) за полгода направили священникам Русской православной церкви, которые помогают больным COVID-19,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:40

2020-12-16T19:40

2020-12-16T19:40

религия и мировоззрение

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч наборов средств индивидуальной защиты (СИЗ) за полгода направили священникам Русской православной церкви, которые помогают больным COVID-19, имеющихся запасов хватит до середины января, заявили РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."3250 полных комплектов СИЗ отправлено с июня по декабрь в 97 епархий РПЦ на территории России, Белоруссии и Киргизии. Дополнительно мы направили 10 тысяч масок и перчаток с одноразовыми требными наборами (наборы для совершения таинства)", - рассказали в пресс-службе синодального отдела.В комплект СИЗ входят защитный комбинезон, маска-респиратор, очки, шапочка, две пары перчаток и бахил, а также мешок для утилизации отходов, уточнили в пресс-службе."Себестоимость одного набора СИЗ в оптовой закупке – 800 рублей. Мы отправляем их сразу по запросу епархии. Сейчас уходит около 200 штук в неделю. При текущих запросах из регионов остатков хватит до середины января, не больше", - подчеркнули в синодальном отделе.Сбор средств на поставку СИЗ идет на сайте "Антивирус Милосердия". Там же можно узнать, как получить помощь церковных организаций и оказать ее нуждающимся во время эпидемии коронавируса.Ранее в РПЦ сообщили, что создали специальные группы из обученных священников для работы с больными коронавирусом. Так, по данным синодального отдела, только в Москве со 2 апреля такие священники совершили 900 выездов по просьбам пациентов - домой и в больницы города. В ноябре в синодальном отделе заявили, что священники получили доступ не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов и выразили надежду на то, что власти обеспечат доступ подготовленных священников к верующим, больным COVID-19.В Москве оставить заявку о совершении таинств исповеди, соборования и причастия на дому или в больнице можно по номеру больничной комиссии Московской епархии +7-903-660-30-40. Горячие линии помощи созданы также в других епархиях РПЦ.

https://ria.ru/20201214/aborty-1589184430.html

https://ria.ru/20201113/pravoslavie-1584467448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь