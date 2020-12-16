Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201216/svyaschenniki-1589573826.html
В РПЦ рассказали о средствах защиты от CОVID-19 для священников
В РПЦ рассказали о средствах защиты от CОVID-19 для священников
Более 3 тысяч наборов средств индивидуальной защиты (СИЗ) за полгода направили священникам Русской православной церкви, которые помогают больным COVID-19,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:40
2020-12-16T19:40
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303445_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_ff1e512bda324b3c3768d7ca5d6ed154.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч наборов средств индивидуальной защиты (СИЗ) за полгода направили священникам Русской православной церкви, которые помогают больным COVID-19, имеющихся запасов хватит до середины января, заявили РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."3250 полных комплектов СИЗ отправлено с июня по декабрь в 97 епархий РПЦ на территории России, Белоруссии и Киргизии. Дополнительно мы направили 10 тысяч масок и перчаток с одноразовыми требными наборами (наборы для совершения таинства)", - рассказали в пресс-службе синодального отдела.В комплект СИЗ входят защитный комбинезон, маска-респиратор, очки, шапочка, две пары перчаток и бахил, а также мешок для утилизации отходов, уточнили в пресс-службе."Себестоимость одного набора СИЗ в оптовой закупке – 800 рублей. Мы отправляем их сразу по запросу епархии. Сейчас уходит около 200 штук в неделю. При текущих запросах из регионов остатков хватит до середины января, не больше", - подчеркнули в синодальном отделе.Сбор средств на поставку СИЗ идет на сайте "Антивирус Милосердия". Там же можно узнать, как получить помощь церковных организаций и оказать ее нуждающимся во время эпидемии коронавируса.Ранее в РПЦ сообщили, что создали специальные группы из обученных священников для работы с больными коронавирусом. Так, по данным синодального отдела, только в Москве со 2 апреля такие священники совершили 900 выездов по просьбам пациентов - домой и в больницы города. В ноябре в синодальном отделе заявили, что священники получили доступ не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов и выразили надежду на то, что власти обеспечат доступ подготовленных священников к верующим, больным COVID-19.В Москве оставить заявку о совершении таинств исповеди, соборования и причастия на дому или в больнице можно по номеру больничной комиссии Московской епархии +7-903-660-30-40. Горячие линии помощи созданы также в других епархиях РПЦ.
https://ria.ru/20201214/aborty-1589184430.html
https://ria.ru/20201113/pravoslavie-1584467448.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575303445_162:0:1001:629_1920x0_80_0_0_9ea336d6d984115b0778b35ad6105441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

В РПЦ рассказали о средствах защиты от CОVID-19 для священников

19:40 16.12.2020
 
© прес-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности священник РПЦ в защитном костюме
священник РПЦ в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© прес-служба синодального отдела Московского патриархата по благотворительности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Более 3 тысяч наборов средств индивидуальной защиты (СИЗ) за полгода направили священникам Русской православной церкви, которые помогают больным COVID-19, имеющихся запасов хватит до середины января, заявили РИА Новости в пресс-службе синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"3250 полных комплектов СИЗ отправлено с июня по декабрь в 97 епархий РПЦ на территории России, Белоруссии и Киргизии. Дополнительно мы направили 10 тысяч масок и перчаток с одноразовыми требными наборами (наборы для совершения таинства)", - рассказали в пресс-службе синодального отдела.
В комплект СИЗ входят защитный комбинезон, маска-респиратор, очки, шапочка, две пары перчаток и бахил, а также мешок для утилизации отходов, уточнили в пресс-службе.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 17:48Религия и мировоззрение
В РПЦ предложили разработать дорожную карту по профилактике абортов
"Себестоимость одного набора СИЗ в оптовой закупке – 800 рублей. Мы отправляем их сразу по запросу епархии. Сейчас уходит около 200 штук в неделю. При текущих запросах из регионов остатков хватит до середины января, не больше", - подчеркнули в синодальном отделе.
Сбор средств на поставку СИЗ идет на сайте "Антивирус Милосердия". Там же можно узнать, как получить помощь церковных организаций и оказать ее нуждающимся во время эпидемии коронавируса.
Ранее в РПЦ сообщили, что создали специальные группы из обученных священников для работы с больными коронавирусом. Так, по данным синодального отдела, только в Москве со 2 апреля такие священники совершили 900 выездов по просьбам пациентов - домой и в больницы города. В ноябре в синодальном отделе заявили, что священники получили доступ не во все медицинские учреждения Москвы и других регионов и выразили надежду на то, что власти обеспечат доступ подготовленных священников к верующим, больным COVID-19.
Кресты на куполах строящегося храма иконы Божией матери Всех скорбящих радость в поселке Торгашино (Красноярск) - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 13:25Религия и мировоззрение
В РПЦ не связывают дефицит священников в России с пандемией коронавируса
В Москве оставить заявку о совершении таинств исповеди, соборования и причастия на дому или в больнице можно по номеру больничной комиссии Московской епархии +7-903-660-30-40. Горячие линии помощи созданы также в других епархиях РПЦ.
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Лента новостейМолния