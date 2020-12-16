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Минздрав предложил расширить страховые выплаты по COVID-19
Минздрав предложил расширить страховые выплаты по COVID-19
Более 21,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 229 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:59
2020-12-16T22:59
2020-12-16T23:31
министерство обороны рф (минобороны рф)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 21,3 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 229 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ."За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 229 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 21 309 человек", - говорится в сообщении.Общее число вылечившихся среди гражданского персонала, как заявляет ведомство, выросло до 3038.Ведомство сообщает, что на 16 декабря в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 4064 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 190 человек.Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 19 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 1251.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество