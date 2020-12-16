Стало известно, как вырастут соцвыплаты в Москве в 2021 году
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 3,7% до 20 222 рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"С 1 января 2021 года городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 3,7%... В частности, величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 20 222 рублей", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на 3,7% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным гражданам.
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Кроме того, увеличены выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 101 года и старше.
"С 1 января 2021 года ежемесячное вознаграждение приёмным родителям составит 17 318 рублей за приёмного ребенка и 29 441 рубль за ребёнка-инвалида", - добавили в мэрии.
Также с 1 января в столице официально вводится новая льготная категория граждан "дети войны". Размер ежемесячной выплаты составит 1 643 рубля. Эту выплату получат 71,5 тысячи горожан.
По традиции в 2021 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции.