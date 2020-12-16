https://ria.ru/20201216/sotsvyplaty-1589507621.html

Стало известно, как вырастут соцвыплаты в Москве в 2021 году

Стало известно, как вырастут соцвыплаты в Москве в 2021 году

Городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 3,7% до 20 222 рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:56

2020-12-16T14:56

2020-12-16T14:56

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские доплаты к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 3,7% до 20 222 рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Уточняется, что на 3,7% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным гражданам.Кроме того, увеличены выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 101 года и старше.Также с 1 января в столице официально вводится новая льготная категория граждан "дети войны". Размер ежемесячной выплаты составит 1 643 рубля. Эту выплату получат 71,5 тысячи горожан.По традиции в 2021 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

https://ria.ru/20201211/uvolnenie-1588630801.html

https://ria.ru/20201201/mery-1587086159.html

https://ria.ru/20201215/obschestvo-1589352207.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество