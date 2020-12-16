https://ria.ru/20201216/sotskontrakt-1589538126.html

В Поморье размер поддержки малоимущих по соцконтракту увеличен втрое

В Поморье размер поддержки малоимущих по соцконтракту увеличен втрое

Более чем в три раза – с 80 тысяч до 250 тысяч рублей – увеличится в Поморье с 1 января 2021 года максимальный размер государственной социальной помощи,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:52

2020-12-16T16:52

2020-12-16T16:52

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 дек – РИА Новости. Более чем в три раза – с 80 тысяч до 250 тысяч рублей – увеличится в Поморье с 1 января 2021 года максимальный размер государственной социальной помощи, оказываемой по соцконтракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующий проект областного закона, внесенный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, депутаты местного Заксобрания рассмотрели и приняли в среду сразу в двух чтениях.Социальный контракт – соглашение, которое государство в лице органов соцзащиты заключает с гражданами. Получаемые по соглашению средства они должны направить на мероприятия для увеличения своего дохода: дополнительное образование, индивидуальную предпринимательскую деятельность и прочее. Помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан: малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане и другие, кто имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной помощи на основании такого соцконтракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным, говорится в сообщении.Увеличение размера социальной помощи до 250 тысяч рублей стало возможным благодаря федеральной субсидии.Новый максимальный размер государственной социальной помощи будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20201215/arkhangelsk-1589384338.html

архангельская область

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александр цыбульский, архангельская область