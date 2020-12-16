https://ria.ru/20201216/sotskontrakt-1589538126.html
В Поморье размер поддержки малоимущих по соцконтракту увеличен втрое
В Поморье размер поддержки малоимущих по соцконтракту увеличен втрое
Более чем в три раза – с 80 тысяч до 250 тысяч рублей – увеличится в Поморье с 1 января 2021 года максимальный размер государственной социальной помощи,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:52
2020-12-16T16:52
2020-12-16T16:52
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 дек – РИА Новости. Более чем в три раза – с 80 тысяч до 250 тысяч рублей – увеличится в Поморье с 1 января 2021 года максимальный размер государственной социальной помощи, оказываемой по соцконтракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соответствующий проект областного закона, внесенный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, депутаты местного Заксобрания рассмотрели и приняли в среду сразу в двух чтениях.Социальный контракт – соглашение, которое государство в лице органов соцзащиты заключает с гражданами. Получаемые по соглашению средства они должны направить на мероприятия для увеличения своего дохода: дополнительное образование, индивидуальную предпринимательскую деятельность и прочее. Помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан: малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане и другие, кто имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной помощи на основании такого соцконтракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным, говорится в сообщении.Увеличение размера социальной помощи до 250 тысяч рублей стало возможным благодаря федеральной субсидии.Новый максимальный размер государственной социальной помощи будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20201215/arkhangelsk-1589384338.html
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александр цыбульский, архангельская область
АРХАНГЕЛЬСК, 16 дек – РИА Новости. Более чем в три раза – с 80 тысяч до 250 тысяч рублей – увеличится в Поморье с 1 января 2021 года максимальный размер государственной социальной помощи, оказываемой по соцконтракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соответствующий проект областного закона, внесенный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским
, депутаты местного Заксобрания рассмотрели и приняли в среду сразу в двух чтениях.
Социальный контракт – соглашение, которое государство в лице органов соцзащиты заключает с гражданами. Получаемые по соглашению средства они должны направить на мероприятия для увеличения своего дохода: дополнительное образование, индивидуальную предпринимательскую деятельность и прочее. Помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан: малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане и другие, кто имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной помощи на основании такого соцконтракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным, говорится в сообщении.
Увеличение размера социальной помощи до 250 тысяч рублей стало возможным благодаря федеральной субсидии.
"На эти цели мы получили серьезную финансовую поддержку по линии Минтруда и соцзащиты РФ – более 400 миллионов рублей на ближайшие два года. За счет областного бюджета будем софинансировать программу", - отметил в своем телеграм-канале Цыбульский.
Новый максимальный размер государственной социальной помощи будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.
"В Архангельской области единовременная выплата будет предоставляться на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе, жителям региона, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - пояснил губернатор Поморья.