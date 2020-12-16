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Постпред России счел санкции ЕС против Турции небезосновательными
Постпред России счел санкции ЕС против Турции небезосновательными
Санкции Евросоюза против Турции небезосновательны, заявил постоянный представитель РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:33
2020-12-16T22:33
россия
владимир чижов
с-400 «триумф»
евросоюз
турция
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Турции небезосновательны, заявил постоянный представитель РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Ранее лидеры ЕС согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю также поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье и разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией."Решение саммита, по большому счету, компромисс. Разговоры про санкции в отношении Турции шли весь нынешний и предыдущий год. Да, поводы для этого есть", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что меры ЕС в отношении Турции не касаются комплексов С-400. "Они касаются других действий турецкой стороны в Восточном Средиземноморье. Это бурение на шельфе, которые страны Евросоюза считают своим, это довольно вольное прочтение норм международного морского права и целый ряд других моментов", - уточнил Чижов.
https://ria.ru/20201216/erdogan-1589497326.html
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россия, владимир чижов, с-400 «триумф», евросоюз, турция, в мире

Постпред России счел санкции ЕС против Турции небезосновательными

22:33 16.12.2020
 
© РИА Новости / Геннадий МельникПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Санкции Евросоюза против Турции небезосновательны, заявил постоянный представитель РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
Ранее лидеры ЕС согласовали решение о расширении действующих индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю также поручено работать над созывом международной конференции по ситуации в Восточном Средиземноморье и разработать к марту 2021 года доклад по отношениям с Турцией.
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"Решение саммита, по большому счету, компромисс. Разговоры про санкции в отношении Турции шли весь нынешний и предыдущий год. Да, поводы для этого есть", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
Он добавил, что меры ЕС в отношении Турции не касаются комплексов С-400. "Они касаются других действий турецкой стороны в Восточном Средиземноморье. Это бурение на шельфе, которые страны Евросоюза считают своим, это довольно вольное прочтение норм международного морского права и целый ряд других моментов", - уточнил Чижов.
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