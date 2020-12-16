https://ria.ru/20201216/sanktsii-1589499583.html

Тихановская заявила о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии

Тихановская заявила о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии

Экс-кандидат на пост президента, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что страны Евросоюза обсудят четвертый пакет санкций против... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:29

2020-12-16T14:29

2020-12-16T14:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

жозеп боррель

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что страны Евросоюза обсудят четвертый пакет санкций против Белоруссии в начале 2021 года.В среду сообщалось, что Европейский союз подготовил третий список из белорусских чиновников и компаний, на которых будут распространяться санкции ЕС за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие в отношении участников акций протеста.Как следует из сообщения, в среду Тихановская встречалась с министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем, обсуждались "новые санкции и помощь для Беларуси", речь также шла о более жестких точечных экономических санкциях против лиц и компаний, которые поддерживают действующую белорусскую власть и увольняют работников, перешедших в оппозицию.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Евросоюз последовательно подготовил уже два санкционных списка, в которые, в том числе, попал Лукашенко.

https://ria.ru/20201215/tikhanovskaya-1589398319.html

https://ria.ru/20201214/belorussiya-1589054470.html

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, жозеп боррель, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире