https://ria.ru/20201216/samogon-1589526589.html

В Красноярске проведут проверку после ЧП в квартире, где варили самогон

В Красноярске проведут проверку после ЧП в квартире, где варили самогон

Следственные органы начали проверку после хлопка паров спирта в квартире дома в Красноярске во время самогоноварения, в результате которого один человек погиб,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:09

2020-12-16T16:09

2020-12-16T16:09

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после хлопка паров спирта в квартире дома в Красноярске во время самогоноварения, в результате которого один человек погиб, а второй находится в реанимации, сообщает ГСУСК РФ по региону.Ранее в МЧС сообщили, что в результате происшествия в многоквартирном доме на Парашютной улице пострадали два человека. Дом почти не поврежден. Семерых человек эвакуировали, 30 покинули квартиры самостоятельно. По данным минздрава, пострадавших госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Один из них позднее умер.По данным СК, скончался гражданский муж пожилой хозяйки квартиры, сама она - с травмами в больнице.В настоящее время назначены и проводятся необходимее исследования и экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201202/vozgoranie-1587336734.html

красноярск

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия