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В Красноярске проведут проверку после ЧП в квартире, где варили самогон
В Красноярске проведут проверку после ЧП в квартире, где варили самогон
Следственные органы начали проверку после хлопка паров спирта в квартире дома в Красноярске во время самогоноварения, в результате которого один человек погиб,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:09
2020-12-16T16:09
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после хлопка паров спирта в квартире дома в Красноярске во время самогоноварения, в результате которого один человек погиб, а второй находится в реанимации, сообщает ГСУСК РФ по региону.Ранее в МЧС сообщили, что в результате происшествия в многоквартирном доме на Парашютной улице пострадали два человека. Дом почти не поврежден. Семерых человек эвакуировали, 30 покинули квартиры самостоятельно. По данным минздрава, пострадавших госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Один из них позднее умер.По данным СК, скончался гражданский муж пожилой хозяйки квартиры, сама она - с травмами в больнице.В настоящее время назначены и проводятся необходимее исследования и экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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красноярск
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия

В Красноярске проведут проверку после ЧП в квартире, где варили самогон

16:09 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после хлопка паров спирта в квартире дома в Красноярске во время самогоноварения, в результате которого один человек погиб, а второй находится в реанимации, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате происшествия в многоквартирном доме на Парашютной улице пострадали два человека. Дом почти не поврежден. Семерых человек эвакуировали, 30 покинули квартиры самостоятельно. По данным минздрава, пострадавших госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Один из них позднее умер.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 13:56
Житель Череповца погиб при возгорании самогонного аппарата
По данным СК, скончался гражданский муж пожилой хозяйки квартиры, сама она - с травмами в больнице.
"По предварительным данным, 15 декабря 2020 года в результате короткого замыкания электропроводки произошёл хлопок и воспламенение спиртосодержащей паровоздушной смеси, выделявшейся в процессе приготовления самогона на аппарате заводского производства, в результате чего частично разрушена стена соседней квартиры... Следователи начали проверку", - сообщает следственное управление.
В настоящее время назначены и проводятся необходимее исследования и экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
 
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