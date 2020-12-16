В Красноярске проведут проверку после ЧП в квартире, где варили самогон
КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после хлопка паров спирта в квартире дома в Красноярске во время самогоноварения, в результате которого один человек погиб, а второй находится в реанимации, сообщает ГСУСК РФ по региону.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате происшествия в многоквартирном доме на Парашютной улице пострадали два человека. Дом почти не поврежден. Семерых человек эвакуировали, 30 покинули квартиры самостоятельно. По данным минздрава, пострадавших госпитализировали с ожогами в тяжелом состоянии. Один из них позднее умер.
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По данным СК, скончался гражданский муж пожилой хозяйки квартиры, сама она - с травмами в больнице.
"По предварительным данным, 15 декабря 2020 года в результате короткого замыкания электропроводки произошёл хлопок и воспламенение спиртосодержащей паровоздушной смеси, выделявшейся в процессе приготовления самогона на аппарате заводского производства, в результате чего частично разрушена стена соседней квартиры... Следователи начали проверку", - сообщает следственное управление.
В настоящее время назначены и проводятся необходимее исследования и экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.