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В Красноярском крае ограничили работу общепита на новогодние праздники

В Красноярском крае ограничили работу общепита на новогодние праздники

Губернатор Красноярского края Александр Усс в связи с пандемией коронавируса с 17 декабря 2020 года до 10 января 2021 года ограничил работу общепита до 21.00... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:31

2020-12-16T09:31

2020-12-16T09:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр усс

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в связи с пандемией коронавируса с 17 декабря 2020 года до 10 января 2021 года ограничил работу общепита до 21.00 (17.00 мск) и запретил заведениям данного формата работать с вечера 30 декабря до утра 2 января, сообщает региональный Роспотребнадзор."Ограничен режим работы организаций общественного питания: в период с 17 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (за исключением 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года) - с 21.00 до 7.00 следующего дня по местному времени. Приостановлена работа организаций общественного питания с 21.00 30 декабря 2020 года до 7.00 2 января 2021 года по местному времени", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Также остались действовать ограничение на посещение детьми без сопровождения взрослых ТЦ и ношение масок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр усс, красноярский край, общество