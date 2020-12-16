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В Красноярском крае ограничили работу общепита на новогодние праздники
В Красноярском крае ограничили работу общепита на новогодние праздники
Губернатор Красноярского края Александр Усс в связи с пандемией коронавируса с 17 декабря 2020 года до 10 января 2021 года ограничил работу общепита до 21.00... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:31
2020-12-16T09:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр усс
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в связи с пандемией коронавируса с 17 декабря 2020 года до 10 января 2021 года ограничил работу общепита до 21.00 (17.00 мск) и запретил заведениям данного формата работать с вечера 30 декабря до утра 2 января, сообщает региональный Роспотребнадзор."Ограничен режим работы организаций общественного питания: в период с 17 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (за исключением 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года) - с 21.00 до 7.00 следующего дня по местному времени. Приостановлена работа организаций общественного питания с 21.00 30 декабря 2020 года до 7.00 2 января 2021 года по местному времени", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Также остались действовать ограничение на посещение детьми без сопровождения взрослых ТЦ и ношение масок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр усс, красноярский край, общество

В Красноярском крае ограничили работу общепита на новогодние праздники

09:31 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в связи с пандемией коронавируса с 17 декабря 2020 года до 10 января 2021 года ограничил работу общепита до 21.00 (17.00 мск) и запретил заведениям данного формата работать с вечера 30 декабря до утра 2 января, сообщает региональный Роспотребнадзор.
"Ограничен режим работы организаций общественного питания: в период с 17 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (за исключением 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года) - с 21.00 до 7.00 следующего дня по местному времени. Приостановлена работа организаций общественного питания с 21.00 30 декабря 2020 года до 7.00 2 января 2021 года по местному времени", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Также остались действовать ограничение на посещение детьми без сопровождения взрослых ТЦ и ношение масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайОбщество
 
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