https://ria.ru/20201216/puteshestviya-1589523410.html

МИД предупредил россиян о рисках путешествий в новогодние праздники

МИД предупредил россиян о рисках путешествий в новогодние праздники

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о рисках путешествий в новогодние праздники на фоне COVID-19, заявила в среду официальный представитель МИД РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:57

2020-12-16T15:57

2020-12-16T15:58

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о рисках путешествий в новогодние праздники на фоне COVID-19, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращаем внимание наших граждан на необходимость учитывать имеющиеся риски и в этой связи тщательно их взвешивать при планировании зарубежных поездок", - сказала Захарова на брифинге."В случае, если изменить ситуацию с выездом за рубеж невозможно, пожалуйста, заблаговременно выясняйте условия въезда в ту или иную страну, а также следуйте действующим правилам и требованиям, включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границы и посадки на борт самолёта", - отметила Захарова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/puteshestviya-1588836438.html

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