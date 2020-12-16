https://ria.ru/20201216/puteshestviya-1589523410.html
МИД предупредил россиян о рисках путешествий в новогодние праздники
МИД предупредил россиян о рисках путешествий в новогодние праздники
Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о рисках путешествий в новогодние праздники на фоне COVID-19, заявила в среду официальный представитель МИД РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:57
2020-12-16T15:57
2020-12-16T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
мария захарова
новости - туризм
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584534597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ce56729114861f8576975e35ede6f1b.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о рисках путешествий в новогодние праздники на фоне COVID-19, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращаем внимание наших граждан на необходимость учитывать имеющиеся риски и в этой связи тщательно их взвешивать при планировании зарубежных поездок", - сказала Захарова на брифинге."В случае, если изменить ситуацию с выездом за рубеж невозможно, пожалуйста, заблаговременно выясняйте условия въезда в ту или иную страну, а также следуйте действующим правилам и требованиям, включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границы и посадки на борт самолёта", - отметила Захарова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201213/puteshestviya-1588836438.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584534597_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43a6bd2d726af833510af0c2fe17c417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, новости - туризм, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире