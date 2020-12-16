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МИД предупредил россиян о рисках путешествий в новогодние праздники
МИД предупредил россиян о рисках путешествий в новогодние праздники
Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о рисках путешествий в новогодние праздники на фоне COVID-19, заявила в среду официальный представитель МИД РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:57
2020-12-16T15:58
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мария захарова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о рисках путешествий в новогодние праздники на фоне COVID-19, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Обращаем внимание наших граждан на необходимость учитывать имеющиеся риски и в этой связи тщательно их взвешивать при планировании зарубежных поездок", - сказала Захарова на брифинге."В случае, если изменить ситуацию с выездом за рубеж невозможно, пожалуйста, заблаговременно выясняйте условия въезда в ту или иную страну, а также следуйте действующим правилам и требованиям, включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границы и посадки на борт самолёта", - отметила Захарова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мария захарова, новости - туризм, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД предупредил россиян о рисках путешествий в новогодние праздники

15:57 16.12.2020 (обновлено: 15:58 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске
Пассажиры в международном аэропорту Толмачёво в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о рисках путешествий в новогодние праздники на фоне COVID-19, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращаем внимание наших граждан на необходимость учитывать имеющиеся риски и в этой связи тщательно их взвешивать при планировании зарубежных поездок", - сказала Захарова на брифинге.
"В случае, если изменить ситуацию с выездом за рубеж невозможно, пожалуйста, заблаговременно выясняйте условия въезда в ту или иную страну, а также следуйте действующим правилам и требованиям, включая предоставление результатов ПЦР-тестов, необходимых для прохождения границы и посадки на борт самолёта", - отметила Захарова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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