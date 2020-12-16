Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/psevdobrokery-1589504278.html
Сбербанк дал советы, как не стать жертвой псевдоброкеров
Сбербанк дал советы, как не стать жертвой псевдоброкеров
Реальные брокерские компании в отличие от мошенников никогда не производят расчеты с клиентами через физических лиц, их карты или счета, а также не препятствуют РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:45
2020-12-16T14:45
сбербанк россии
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реальные брокерские компании в отличие от мошенников никогда не производят расчеты с клиентами через физических лиц, их карты или счета, а также не препятствуют выводу средств клиента с его счета, сообщила руководитель направления управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Дарья Савенкова."Предположим, вам звонят из компании или вы заходите на сайт организации, якобы предоставляющей брокерские услуги. Вам обещают высокий доход, ... предложение может казаться заманчивым, и вы соглашаетесь воспользоваться услугами этой компании. При этом для пополнения брокерского счета вас просят перевести деньги на карту третьего лица. Вот здесь нужно быть внимательным, потому что реальные брокерские компании не производят расчеты через карты или счета физических лиц", - рассказала она в опубликованном в Telegram-канале Сбербанка видео.Одним из примеров такого мошенничества является схема с "повышением торгового статуса". По словам Савенковой, в такой схеме для выводы денег клиенту предлагают повысить свой торговый статус через внесение дополнительной суммы на счет."В итоге вы вносите все больше и больше средств, но так и не получаете возможности вывести свои деньги. При этом мошенники могут даже демонстрировать через личный кабинет информацию о результатах торгов. Здесь важно помнить, что со счета реальной брокерской компании всегда можно вывести свои свободные денежные средства", - заключила она.По данным Сбербанка, в 2020 году самой распространенным типом социальной инженерии стали самопереводы, когда клиента банка самого убеждают перевести деньги мошенникам, с долей в 87%, затем следует кража личности и обман на торговых площадках – по 6%. Псевдоброкеры заняли лишь 1% "рынка" социальной инженерии в 2020 году.
https://ria.ru/20201214/moshenniki-1589115645.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/whatsapp-1587419590.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82bd774fda5d9c028f5db17c87868814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбербанк россии, технологии, экономика

Сбербанк дал советы, как не стать жертвой псевдоброкеров

14:45 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Реальные брокерские компании в отличие от мошенников никогда не производят расчеты с клиентами через физических лиц, их карты или счета, а также не препятствуют выводу средств клиента с его счета, сообщила руководитель направления управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Дарья Савенкова.
"Предположим, вам звонят из компании или вы заходите на сайт организации, якобы предоставляющей брокерские услуги. Вам обещают высокий доход, ... предложение может казаться заманчивым, и вы соглашаетесь воспользоваться услугами этой компании. При этом для пополнения брокерского счета вас просят перевести деньги на карту третьего лица. Вот здесь нужно быть внимательным, потому что реальные брокерские компании не производят расчеты через карты или счета физических лиц", - рассказала она в опубликованном в Telegram-канале Сбербанка видео.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:59
ЦБ назвал пять примет телефонного мошенника
Одним из примеров такого мошенничества является схема с "повышением торгового статуса". По словам Савенковой, в такой схеме для выводы денег клиенту предлагают повысить свой торговый статус через внесение дополнительной суммы на счет.
"В итоге вы вносите все больше и больше средств, но так и не получаете возможности вывести свои деньги. При этом мошенники могут даже демонстрировать через личный кабинет информацию о результатах торгов. Здесь важно помнить, что со счета реальной брокерской компании всегда можно вывести свои свободные денежные средства", - заключила она.
По данным Сбербанка, в 2020 году самой распространенным типом социальной инженерии стали самопереводы, когда клиента банка самого убеждают перевести деньги мошенникам, с долей в 87%, затем следует кража личности и обман на торговых площадках – по 6%. Псевдоброкеры заняли лишь 1% "рынка" социальной инженерии в 2020 году.
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 20:40
Эксперт рассказал, как защититься от мошенничества в WhatsApp
 
Сбербанк РоссииТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02"Дух захватывает". Опубликовано видео из открытого космоса
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
Лента новостейМолния