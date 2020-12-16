Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по РХТушение пожара в здании на территории разреза "Черногорский" в МО Усть-Абаканский район, Республика Хакасия
КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Следователи назвали предположительной причиной гибели рабочего и травмирования еще одного сотрудника в депо Черногорска в Хакасии детонацию паров дизельного топлива во время сварочных работ, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее сообщалось, что утром во вторник на территории разреза "Черногорский" Усть-Абаканского района загорелось здание депо. Один человек погиб, один госпитализирован.
"Сотрудниками коммерческой компании выполнялись работы по ремонту железнодорожного локомотива. Предположительно, в ходе проведения сварочных работ, в смотровой яме произошла детонация паров дизельного топлива, в результате чего один рабочий подрядной организации получил телесные повреждения несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Другой работник получил ожоги, в настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что по факту гибели и травмирования возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По информации СК, строение депо не повреждено, не представляет риска обрушения и опасности для других сотрудников компании. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.