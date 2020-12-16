https://ria.ru/20201216/prichina-1589423680.html

Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии

Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии

Следователи назвали предположительной причиной гибели рабочего и травмирования еще одного сотрудника в депо Черногорска в Хакасии детонацию паров дизельного... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T07:40

2020-12-16T07:40

2020-12-16T07:40

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

усть-абаканский район

черногорск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589255737_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_497b20c224af46890756d4d84b475fed.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Следователи назвали предположительной причиной гибели рабочего и травмирования еще одного сотрудника в депо Черногорска в Хакасии детонацию паров дизельного топлива во время сварочных работ, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что утром во вторник на территории разреза "Черногорский" Усть-Абаканского района загорелось здание депо. Один человек погиб, один госпитализирован.В ведомстве также сообщили, что по факту гибели и травмирования возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека).По информации СК, строение депо не повреждено, не представляет риска обрушения и опасности для других сотрудников компании. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изъята документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20201215/delo-1589302831.html

красноярский край

усть-абаканский район

черногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, усть-абаканский район, черногорск, происшествия