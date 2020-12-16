https://ria.ru/20201216/press-konferentsiya-1589506337.html

Губернаторы готовы выйти на связь в ходе пресс-конференции Путина

Губернаторы готовы выйти на связь в ходе пресс-конференции Путина

Губернаторы Ульяновской, Пензенской, Саратовской и Челябинской областей, а также региональные министры будут лично смотреть пресс-конференцию президента РФ... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:50

2020-12-16T14:50

2020-12-16T16:45

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

большая пресс-конференция владимира путина

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

владимир путин

ульяновская область

саратовская область

пензенская область

челябинская область

общество

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Губернаторы Ульяновской, Пензенской, Саратовской и Челябинской областей, а также региональные министры будут лично смотреть пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, сообщили РИА Новости в пресс-службах региональных правительств.Ежегодная большая пресс-конференция российского лидера пройдет 17 декабря, в этом году она состоится в новом формате из-за коронавируса. Путин будет находиться в подмосковной резиденции Ново-Огарево, откуда ответит на вопросы по видеосвязи. Пресс-конференция будет включать в себя элементы прямой линии."Ежегодно губернатор Ульяновской области Сергей Морозов лично смотрит пресс-конференцию вместе с ключевыми министрами. В этом году ничего не меняется", - сказала собеседница агентства.Кроме того, главы регионов заявили о готовности выйти на связь с президентом в случае необходимости."Иван Александрович будет смотреть пресс-конференцию президента в своем рабочем кабинете. Безусловно, если возникнет такая необходимость, он выйдет на связь для ответа на вопросы и решения любых вопросов", - сказала пресс-секретарь губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Дина Черемушкина."Валерий Васильевич будет онлайн смотреть пресс-конференцию президента Владимира Владимировича Путина в рабочем кабинете по трансляции и готов в случае необходимости выйти на связь с президентом для решения всех вопросов", - сообщила начальник пресс-службы Саратовского губернатора Валерия Радаева Нина Попова."Алексей Леонидович будет смотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина на рабочем месте. Естественно, он в случае необходимости готов оперативно выйти на связь", - подтвердил пресс-секретарь главы Челябинской области Алексея Текслера.Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов также сообщил о планах смотреть трансляцию."Смотреть, конечно, планирует. Включиться - при необходимости, по ситуации", - сказали в пресс-службе Артюхова.В конце 2019 года в ходе пресс-конференции Путину задали вопрос, связанный с Ямалом. Он касался строительства долгожданного моста через Обь, который призван связать крупные города региона - Салехард и Лабытнанги. Президент назвал мост важным инфраструктурным объектом. Спустя несколько недель Артюхов, общаясь с журналистами, подчеркнул, что ждать до старта строительства "осталось недолго".Свою готовность выйти на связь при необходимости также подтвердил главы Крыма, Кабардино-Балкарии и губернатор Кубани."Как и всегда, глава республики будет смотреть трансляцию пресс-конференцию главы государства", - сказали в пресс-службе Сергея Аксенова.Руководитель пресс-службы Аксенова отметила, что глава региона традиционно будет смотреть трансляцию на своем рабочем месте, чтобы в случае необходимости оперативно отреагировать и связаться по возникшим вопросам с членами правительства региона и другими ведомствами."Глава региона Вениамин Кондратьев будет смотреть пресс-конференцию президента РФ в своем рабочем кабинете. В случае необходимости губернатор сразу же выйдет на связь с президентом для решения всех возникших вопросов", - рассказали в пресс-службе краевой администрации."Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков традиционно будет смотреть пресс-конференцию президента России в прямом эфире на своем рабочем месте. Он готов в случае необходимости выйти на связь с президентом для решения всех вопросов, которые могут возникнуть во время трансляции", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201214/putin-1589069640.html

https://ria.ru/20201215/peskov-1589334774.html

ульяновская область

саратовская область

пензенская область

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