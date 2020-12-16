Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201216/pomolvka-1589504660.html
Лана Дель Рей нашла судьбу на сайте знакомств
Лана Дель Рей нашла судьбу на сайте знакомств
Американская певица Лана Дель Рей, которая в недавнем выпуске The tonight show появилась с массивным помолвочным кольцом, обручилась с музыкантом Клейтоном... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:29
2020-12-16T18:29
знаменитости
звезды
шоубиз
лана дель рей (элизабет грант)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589507456_109:0:3750:2048_1920x0_80_0_0_92507e06c222c66d2ecd73d0d7331401.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей, которая в недавнем выпуске The tonight show появилась с массивным помолвочным кольцом, обручилась с музыкантом Клейтоном Джонсоном, сообщил источник издания People. Он также добавил, что Дель Рей познакомилась с ним в приложении для знакомств.По информации People, романтические отношения между парой начались в августе. Тогда же они подписались друг на друга в Instagram. В соцсети Дель Рей и Джонсон периодически размещают интригующие посты, намекающие на их роман. Например, в ноябре Джонсон разметил снимок, сделанный певицей. Правда, в кадр попали только ее ноги. О друге Дель Рей известно то, что он был вокалистом и гитаристом поп-группы The Johnsons, в состав которой также входили его братья Чантри и Коннор. Последний трек музыкантов Call anywhere вышел в 2017 году. С тех пор The Johnsons больше ничего не выпускали.
https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589507456_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_53d696b6e1857161acf1f86e73e9db9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, лана дель рей (элизабет грант)

Лана Дель Рей нашла судьбу на сайте знакомств

18:29 16.12.2020
 
© The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YoutubeСкриншот видео выступления Ланы Дель Рей "Let Me Love You Like A Woman"
Скриншот видео выступления Ланы Дель Рей Let Me Love You Like A Woman - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей, которая в недавнем выпуске The tonight show появилась с массивным помолвочным кольцом, обручилась с музыкантом Клейтоном Джонсоном, сообщил источник издания People.
Он также добавил, что Дель Рей познакомилась с ним в приложении для знакомств.
По информации People, романтические отношения между парой начались в августе. Тогда же они подписались друг на друга в Instagram. В соцсети Дель Рей и Джонсон периодически размещают интригующие посты, намекающие на их роман.
Например, в ноябре Джонсон разметил снимок, сделанный певицей. Правда, в кадр попали только ее ноги.
О друге Дель Рей известно то, что он был вокалистом и гитаристом поп-группы The Johnsons, в состав которой также входили его братья Чантри и Коннор. Последний трек музыкантов Call anywhere вышел в 2017 году. С тех пор The Johnsons больше ничего не выпускали.
Фотография из Instagram-аккаунта Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 11:25Шоубиз
Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности

 
ШоубизЗнаменитостизвездыЛана Дель Рей (Элизабет Грант)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
05:43Южно-Сахалинский депутат объяснила свой призыв "учить детей пить"
Лента новостейМолния