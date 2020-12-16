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Лана Дель Рей нашла судьбу на сайте знакомств
Лана Дель Рей нашла судьбу на сайте знакомств
Американская певица Лана Дель Рей, которая в недавнем выпуске The tonight show появилась с массивным помолвочным кольцом, обручилась с музыкантом Клейтоном... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:29
2020-12-16T18:29
2020-12-16T18:29
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лана дель рей (элизабет грант)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей, которая в недавнем выпуске The tonight show появилась с массивным помолвочным кольцом, обручилась с музыкантом Клейтоном Джонсоном, сообщил источник издания People. Он также добавил, что Дель Рей познакомилась с ним в приложении для знакомств.По информации People, романтические отношения между парой начались в августе. Тогда же они подписались друг на друга в Instagram. В соцсети Дель Рей и Джонсон периодически размещают интригующие посты, намекающие на их роман. Например, в ноябре Джонсон разметил снимок, сделанный певицей. Правда, в кадр попали только ее ноги. О друге Дель Рей известно то, что он был вокалистом и гитаристом поп-группы The Johnsons, в состав которой также входили его братья Чантри и Коннор. Последний трек музыкантов Call anywhere вышел в 2017 году. С тех пор The Johnsons больше ничего не выпускали.
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знаменитости, звезды, лана дель рей (элизабет грант)
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Американская певица Лана Дель Рей, которая в недавнем выпуске The tonight show появилась
с массивным помолвочным кольцом, обручилась с музыкантом Клейтоном Джонсоном, сообщил
источник издания People.
Он также добавил, что Дель Рей познакомилась с ним в приложении для знакомств.
По информации People, романтические отношения между парой начались в августе. Тогда же они подписались друг на друга в Instagram. В соцсети Дель Рей и Джонсон периодически размещают интригующие посты, намекающие на их роман.
Например, в ноябре Джонсон разметил снимок, сделанный певицей. Правда, в кадр попали только ее ноги.
О друге Дель Рей известно то, что он был вокалистом и гитаристом поп-группы The Johnsons, в состав которой также входили его братья Чантри и Коннор. Последний трек музыкантов Call anywhere вышел в 2017 году. С тех пор The Johnsons больше ничего не выпускали.