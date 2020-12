https://ria.ru/20201216/pomolvka-1589504660.html

Лана Дель Рей нашла судьбу на сайте знакомств

Американская певица Лана Дель Рей, которая в недавнем выпуске The tonight show появилась с массивным помолвочным кольцом, обручилась с музыкантом Клейтоном... 16.12.2020

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американская певица Лана Дель Рей, которая в недавнем выпуске The tonight show появилась с массивным помолвочным кольцом, обручилась с музыкантом Клейтоном Джонсоном, сообщил источник издания People. Он также добавил, что Дель Рей познакомилась с ним в приложении для знакомств.По информации People, романтические отношения между парой начались в августе. Тогда же они подписались друг на друга в Instagram. В соцсети Дель Рей и Джонсон периодически размещают интригующие посты, намекающие на их роман. Например, в ноябре Джонсон разметил снимок, сделанный певицей. Правда, в кадр попали только ее ноги. О друге Дель Рей известно то, что он был вокалистом и гитаристом поп-группы The Johnsons, в состав которой также входили его братья Чантри и Коннор. Последний трек музыкантов Call anywhere вышел в 2017 году. С тех пор The Johnsons больше ничего не выпускали.

