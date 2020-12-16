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В Испании задержали российского бизнесмена, похитившего ребенка
В Испании задержали российского бизнесмена, похитившего ребенка
Российского бизнесмена, который был объявлен в международный розыск за финансовые преступления в РФ, задержали в Барселоне (Испания), нашли его благодаря... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:19
2020-12-16T14:19
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МАДРИД, 16 дек – РИА Новости. Российского бизнесмена, который был объявлен в международный розыск за финансовые преступления в РФ, задержали в Барселоне (Испания), нашли его благодаря заявлению его бывшей жены по факту похищения ребенка.Имя задержанного представитель каталонских правоохранительных органов Mossos d´Escuadra в разговоре с РИА Новости отказался назвать.В России ему предъявлены обвинения в мошенничестве, говорится в сообщении Mossos d´Escuadra. Расследование в Испании началось в ноябре, когда бывшая жена подозреваемого, живущая в России, заявила, что мужчина забрал их дочь и отвез в Испанию. Задержание было произведено в муниципалитете Премия-де-Дальт (провинция Барселона)."Ситуация с ребенком разрешена", - рассказал РИА Новости источник в каталонских правоохранительных органах, однако как конкретно, он также отказался сообщить, поскольку речь идет о несовершеннолетней. "Сейчас решение будут принимать суды и Интерпол", - добавил он.Мужчина покинул Россию еще в 2012 году и скрывался в различных странах - Белоруссии, на Кипре, Испании. В Барселоне он открыл несколько ресторанов. Кроме того, предположительно, у него был бизнес на Балеарских островах.Полиция отмечает, что найти подозреваемого было достаточно сложно, поскольку ни одно из принадлежащих ему имуществ (недвижимость, машины и бизнес) не были зарегистрированы на его имя. Кроме того, он постоянно ездил в другие города и страны, где у него был бизнес, и постоянного места жительства у него не было.
https://ria.ru/20201215/razluka-1589243516.html
https://ria.ru/20200603/1572404671.html
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россия, интерпол, кипр, белоруссия, испания, в мире

В Испании задержали российского бизнесмена, похитившего ребенка

14:19 16.12.2020
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 16 дек – РИА Новости. Российского бизнесмена, который был объявлен в международный розыск за финансовые преступления в РФ, задержали в Барселоне (Испания), нашли его благодаря заявлению его бывшей жены по факту похищения ребенка.
Имя задержанного представитель каталонских правоохранительных органов Mossos d´Escuadra в разговоре с РИА Новости отказался назвать.
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 05:26
Похищенная и проданная при рождении дочь вернулась в семью спустя 25 лет
В России ему предъявлены обвинения в мошенничестве, говорится в сообщении Mossos d´Escuadra. Расследование в Испании началось в ноябре, когда бывшая жена подозреваемого, живущая в России, заявила, что мужчина забрал их дочь и отвез в Испанию. Задержание было произведено в муниципалитете Премия-де-Дальт (провинция Барселона).
"Ситуация с ребенком разрешена", - рассказал РИА Новости источник в каталонских правоохранительных органах, однако как конкретно, он также отказался сообщить, поскольку речь идет о несовершеннолетней. "Сейчас решение будут принимать суды и Интерпол", - добавил он.
Мужчина покинул Россию еще в 2012 году и скрывался в различных странах - Белоруссии, на Кипре, Испании. В Барселоне он открыл несколько ресторанов. Кроме того, предположительно, у него был бизнес на Балеарских островах.
Полиция отмечает, что найти подозреваемого было достаточно сложно, поскольку ни одно из принадлежащих ему имуществ (недвижимость, машины и бизнес) не были зарегистрированы на его имя. Кроме того, он постоянно ездил в другие города и страны, где у него был бизнес, и постоянного места жительства у него не было.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
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