https://ria.ru/20201216/pokhischenie-1589497796.html

В Испании задержали российского бизнесмена, похитившего ребенка

В Испании задержали российского бизнесмена, похитившего ребенка

Российского бизнесмена, который был объявлен в международный розыск за финансовые преступления в РФ, задержали в Барселоне (Испания), нашли его благодаря... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:19

2020-12-16T14:19

2020-12-16T14:19

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МАДРИД, 16 дек – РИА Новости. Российского бизнесмена, который был объявлен в международный розыск за финансовые преступления в РФ, задержали в Барселоне (Испания), нашли его благодаря заявлению его бывшей жены по факту похищения ребенка.Имя задержанного представитель каталонских правоохранительных органов Mossos d´Escuadra в разговоре с РИА Новости отказался назвать.В России ему предъявлены обвинения в мошенничестве, говорится в сообщении Mossos d´Escuadra. Расследование в Испании началось в ноябре, когда бывшая жена подозреваемого, живущая в России, заявила, что мужчина забрал их дочь и отвез в Испанию. Задержание было произведено в муниципалитете Премия-де-Дальт (провинция Барселона)."Ситуация с ребенком разрешена", - рассказал РИА Новости источник в каталонских правоохранительных органах, однако как конкретно, он также отказался сообщить, поскольку речь идет о несовершеннолетней. "Сейчас решение будут принимать суды и Интерпол", - добавил он.Мужчина покинул Россию еще в 2012 году и скрывался в различных странах - Белоруссии, на Кипре, Испании. В Барселоне он открыл несколько ресторанов. Кроме того, предположительно, у него был бизнес на Балеарских островах.Полиция отмечает, что найти подозреваемого было достаточно сложно, поскольку ни одно из принадлежащих ему имуществ (недвижимость, машины и бизнес) не были зарегистрированы на его имя. Кроме того, он постоянно ездил в другие города и страны, где у него был бизнес, и постоянного места жительства у него не было.

https://ria.ru/20201215/razluka-1589243516.html

https://ria.ru/20200603/1572404671.html

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россия, интерпол, кипр, белоруссия, испания, в мире