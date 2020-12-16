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Смоленщина выделит на поддержку МСП около 6 процентов бюджетных денег
Смоленщина выделит на поддержку МСП около 6 процентов бюджетных денег
Смоленская область ежегодно направляет на поддержку малых форм хозяйствования около 6% бюджетных средств, следующий год не станет исключением, сообщил... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:17
2020-12-16T15:17
2020-12-16T15:17
смоленская область
алексей островский
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 16 дек — РИА Новости. Смоленская область ежегодно направляет на поддержку малых форм хозяйствования около 6% бюджетных средств, следующий год не станет исключением, сообщил губернатор области Алексей Островский.По его словам, удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции составляет 5%. Фермеры содержат 7% поголовья крупного рогатого скота, 15% – овец и коз, производят 9% молока, 11% зерна, по 12% овощей и картофеля, 16% льноволокна, 28% семян рапса.В этом году малым формам хозяйствования выплачены более 130 миллионов рублей бюджетных средств – на 21 миллион рублей больше, чем в прошлом году. В том числе в виде грантов – свыше 65 миллионов рублей, что на 16 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.По словам Островского не только у начинающих, но и уже опытных сельхозтоваропроизводителей возникают проблемы, решение которых требует помощи профессиональных и компетентных специалистов.
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алексей островский, смоленская область
СМОЛЕНСК, 16 дек — РИА Новости. Смоленская область
ежегодно направляет на поддержку малых форм хозяйствования около 6% бюджетных средств, следующий год не станет исключением, сообщил губернатор области Алексей Островский
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"Неотъемлемым звеном рыночной экономики является малый бизнес. Ежегодно на поддержку малых форм хозяйствования направляется около 6% бюджетных средств, предусмотренных на развитие сельского хозяйства", - сказал глава региона, выступая на совещании, посвященном подведению итогов работы агропромышленного комплекса Смоленщины за 2020 год.
По его словам, удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции составляет 5%. Фермеры содержат 7% поголовья крупного рогатого скота, 15% – овец и коз, производят 9% молока, 11% зерна, по 12% овощей и картофеля, 16% льноволокна, 28% семян рапса.
В этом году малым формам хозяйствования выплачены более 130 миллионов рублей бюджетных средств – на 21 миллион рублей больше, чем в прошлом году. В том числе в виде грантов – свыше 65 миллионов рублей, что на 16 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
По словам Островского не только у начинающих, но и уже опытных сельхозтоваропроизводителей возникают проблемы, решение которых требует помощи профессиональных и компетентных специалистов.
"Поэтому я распорядился создать региональный Центр сельскохозяйственного консультирования. В его компетенцию, помимо прочего, входит оказание помощи при оформлении документов, в том числе и для получения субсидий, кредитов. В текущем году за помощью в Центр поступило более полутора тысяч обращений от аграриев и личных подсобных хозяйств граждан", - сказал губернатор.