https://ria.ru/20201216/podderzhka-1589512013.html

Смоленщина выделит на поддержку МСП около 6 процентов бюджетных денег

Смоленщина выделит на поддержку МСП около 6 процентов бюджетных денег

Смоленская область ежегодно направляет на поддержку малых форм хозяйствования около 6% бюджетных средств, следующий год не станет исключением, сообщил... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:17

2020-12-16T15:17

2020-12-16T15:17

смоленская область

алексей островский

смоленская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155216/75/1552167582_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b6d571a919c2adb692e5a9bf28e11018.jpg

СМОЛЕНСК, 16 дек — РИА Новости. Смоленская область ежегодно направляет на поддержку малых форм хозяйствования около 6% бюджетных средств, следующий год не станет исключением, сообщил губернатор области Алексей Островский.По его словам, удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции составляет 5%. Фермеры содержат 7% поголовья крупного рогатого скота, 15% – овец и коз, производят 9% молока, 11% зерна, по 12% овощей и картофеля, 16% льноволокна, 28% семян рапса.В этом году малым формам хозяйствования выплачены более 130 миллионов рублей бюджетных средств – на 21 миллион рублей больше, чем в прошлом году. В том числе в виде грантов – свыше 65 миллионов рублей, что на 16 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.По словам Островского не только у начинающих, но и уже опытных сельхозтоваропроизводителей возникают проблемы, решение которых требует помощи профессиональных и компетентных специалистов.

https://ria.ru/20201014/poezd-1579825497.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский, смоленская область