https://ria.ru/20201216/perepis-1589430082.html
Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения
Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения
Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:09
2020-12-16T09:09
2020-12-16T10:09
россия
всероссийская перепись населения (2020)
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.Всероссийская перепись населения, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Первого октября перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.Он также отметил, что при переходе к новому формату проведения переписи ведомство сместило акценты распределения средств. Из 32 миллиардов рублей примерно 60% - это оплата труда для наемного персонала, а примерно треть, 30% - это информационные технологии во всех их аспектах, во всем применении."Раньше, соответственно, эта доля была существенно меньше. При этом общий бюджет переписи сократился. У нас сократилось количество переписчиков, и достаточно существенно, за счет переписи онлайн и за счет использования планшетов. У нас исчезла необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, это отдельный большой объём работ", - заключил глава статистического ведомства.Читайте полный текст интервью Павла Малкова >>
https://ria.ru/20201119/perepis-1585349390.html
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россия, всероссийская перепись населения (2020), павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России
в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей, заявил глава Росстата Павел Малков
в интервью РИА Новости.
Всероссийская перепись населения, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Первого октября перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.
"У нас вся перепись целиком стоит 32 миллиарда рублей. ... И мы оцениваем стоимость переписи, в случае, если бы она проводилась традиционным способом, примерно в 60 миллиардов рублей", - сказал Малков.
Он также отметил, что при переходе к новому формату проведения переписи ведомство сместило акценты распределения средств. Из 32 миллиардов рублей примерно 60% - это оплата труда для наемного персонала, а примерно треть, 30% - это информационные технологии во всех их аспектах, во всем применении.
"Раньше, соответственно, эта доля была существенно меньше. При этом общий бюджет переписи сократился. У нас сократилось количество переписчиков, и достаточно существенно, за счет переписи онлайн и за счет использования планшетов. У нас исчезла необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, это отдельный большой объём работ", - заключил глава статистического ведомства.