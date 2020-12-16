https://ria.ru/20201216/perepis-1589430082.html

Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения

Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения

Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:09

2020-12-16T09:09

2020-12-16T10:09

россия

всероссийская перепись населения (2020)

павел малков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.Всероссийская перепись населения, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Первого октября перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.Он также отметил, что при переходе к новому формату проведения переписи ведомство сместило акценты распределения средств. Из 32 миллиардов рублей примерно 60% - это оплата труда для наемного персонала, а примерно треть, 30% - это информационные технологии во всех их аспектах, во всем применении."Раньше, соответственно, эта доля была существенно меньше. При этом общий бюджет переписи сократился. У нас сократилось количество переписчиков, и достаточно существенно, за счет переписи онлайн и за счет использования планшетов. У нас исчезла необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, это отдельный большой объём работ", - заключил глава статистического ведомства.Читайте полный текст интервью Павла Малкова >>

https://ria.ru/20201119/perepis-1585349390.html

https://ria.ru/20201119/baza-1585340318.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всероссийская перепись населения (2020), павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество