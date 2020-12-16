https://ria.ru/20201216/pediatr-1589366676.html
Была — не была: педиатра обвинили в мошенничестве на десять тысяч
Была — не была: педиатра обвинили в мошенничестве на десять тысяч
Врач-педиатр из Калининграда Елена Романова почти полтора года добивается снятия обвинений в мошенничестве. Ее подозревают в оформлении нескольких ложных... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:00
2020-12-16T08:00
2020-12-16T08:13
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Святослав Петров. Врач-педиатр из Калининграда Елена Романова почти полтора года добивается снятия обвинений в мошенничестве. Ее подозревают в оформлении нескольких ложных вызовов, принесших незаконный доход в десять тысяч рублей. Расследование уже дважды прекращали из-за отсутствия состава преступления, но прокуратура настаивает на дополнительной проверке. Уголовное дело против 47-летнего врача детской городской поликлиники Калининграда завели осенью прошлого года. Третья часть статьи 159 УК России — до шести лет лишения свободы. Поводом послужило заявление одного из родителей, к ребенку которого медик якобы не приехала. Правоохранительные органы заподозрили, что в декабре 2018 года она оформила несколько фиктивных вызовов и таким образом получила десять тысяч рублей сверх зарплаты — новогоднюю премию сотрудникам поликлиники.Слова с искажением Сотрудники правоохранительных органов окружили дело тайной. После собственного расследования Романова и ее адвокат узнали, что заявление мог подать полицейский из того же отделения, где ведут дознание. Защитник Романовой Владимир Середин говорит, что остальные свидетели обвинения — три матери пациентов — показаний против врача не давали. В ходе адвокатских опросов, с которыми ознакомилось РИА Новости, женщины объяснили: они не утверждали в полиции, что Романова не приезжала на вызовы к их детям. Ирина Вагнер, одна из опрошенных полицией женщин, это подтверждает.Вагнер отмечает: позже, когда ее допрашивал следователь, она твердо настаивала, что Романова приходила к ним домой. Защита указывает и на ошибки при подсчетах возможного материального ущерба, который педиатр нанесла Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС). По словам адвоката, ни ТФОМС, ни поликлиника, где работает Романова, не признали себя потерпевшими: у них нет претензий к врачу.Сама педиатр поясняет, что премию сотрудникам поликлиники — и ей в том числе — давали к Новому году.Долгая проверка Летом 2020-го дело прекратили: свидетели уточняли показания, а проверка изложенных в первой жалобе фактов не нашла подтверждения — Романова все же была на вызове. Однако прокуратура отменила решение об остановке уголовного преследования как незаконного и необоснованного, и документы вернулись в МВД на дополнительную проверку. По словам Середина, с тех пор следственные действия с участием Романовой не проводили. В ноябре 2020 года дело опять прекратили, однако новое постановление до сих пор рассматривает надзорный орган. РИА Новости направило запрос в прокуратуру Калининграда — без результата. В пресс-службе МВД города заявили: с вопросами по Романовой "нужно обращаться в Следственный комитет" — и отказались от комментариев. На письменный запрос в региональном МВД не ответили. При этом в постановлениях прокуратуры (есть в распоряжении редакции) указано, что уголовное дело возбуждено и находится в производстве одного из районных отделов МВД, а не в СК. Кроме того, согласно УПК расследования по части 3 статьи 159 УК России — в компетенции Министерства внутренних дел. Всех посадили — осталась яПо словам врача, пострадала ее репутация. У медика проблемы со здоровьем: из-за постоянного стресса она дважды попадала на операционный стол. Педиатр намерена добиться прекращения преследования и права на реабилитацию.
https://ria.ru/20201212/roshal-1588893583.html
https://ria.ru/20201204/vrachi-1587653519.html
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следственный комитет россии (ск рф), калининград
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Святослав Петров. Врач-педиатр из Калининграда Елена Романова почти полтора года добивается снятия обвинений в мошенничестве. Ее подозревают в оформлении нескольких ложных вызовов, принесших незаконный доход в десять тысяч рублей. Расследование уже дважды прекращали из-за отсутствия состава преступления, но прокуратура настаивает на дополнительной проверке.
Уголовное дело против 47-летнего врача детской городской поликлиники Калининграда завели осенью прошлого года. Третья часть статьи 159 УК России — до шести лет лишения свободы. Поводом послужило заявление одного из родителей, к ребенку которого медик якобы не приехала. Правоохранительные органы заподозрили, что в декабре 2018 года она оформила несколько фиктивных вызовов и таким образом получила десять тысяч рублей сверх зарплаты — новогоднюю премию сотрудникам поликлиники.
"Я и представить не могла, что это возможно, — рассказывает Романова. — У нас каждый вызов зафиксирован в документах. Да и родители сейчас такие: только попробуй не прийти — сразу чуть ли не в министерство звонят".
Слова с искажением
Сотрудники правоохранительных органов окружили дело тайной. После собственного расследования Романова и ее адвокат узнали, что заявление мог подать полицейский из того же отделения, где ведут дознание.
"У нас с ним были хорошие отношения, как и с остальными родителями. Я приезжала на вызовы к его ребенку, никаких конфликтов не случалось, — вспоминает педиатр. — Может, его попросили так сделать для "поднятия раскрываемости". В личной беседе он отказался отзывать заявление: сказал, что "у него будут проблемы".
Защитник Романовой Владимир Середин говорит, что остальные свидетели обвинения — три матери пациентов — показаний против врача не давали.
В ходе адвокатских опросов, с которыми ознакомилось РИА Новости, женщины объяснили: они не утверждали в полиции, что Романова не приезжала на вызовы к их детям.
"Фактически их слова исказили, — считает Середин. — Спрашивали о событиях полугодичной давности: была ли у вас врач-педиатр в такие-то дни? Разумеется, матери точно не помнили. Следствие истолковало это в свою пользу — как "не была".
Ирина Вагнер, одна из опрошенных полицией женщин, это подтверждает.
"Меня не предупредили, что я не просто разговариваю, а даю показания. Не дали освежить все в памяти, посмотреть медицинские карты. Жаль, что потом это доставило Елене проблемы. Я даже перед ней извинялась".
Вагнер отмечает: позже, когда ее допрашивал следователь, она твердо настаивала, что Романова приходила к ним домой.
Защита указывает и на ошибки при подсчетах возможного материального ущерба, который педиатр нанесла Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС).
"Якобы из-за подтасовки данных она получила 10 700 рублей незаконно, — объясняет Середин. — Один вызов врача к пациенту в среднем оценивается в 500 рублей. Пациентов четыре, значит, речь должна идти об ущербе в пару тысяч".
По словам адвоката, ни ТФОМС, ни поликлиника, где работает Романова, не признали себя потерпевшими: у них нет претензий к врачу.
"Это вообще вопрос внутреннего дисциплинарного разбирательства, но никак не уголовного дела, даже если бы она была виновна", — уверен защитник.
Сама педиатр поясняет, что премию сотрудникам поликлиники — и ей в том числе — давали к Новому году.
Долгая проверка
Летом 2020-го дело прекратили: свидетели уточняли показания, а проверка изложенных в первой жалобе фактов не нашла подтверждения — Романова все же была на вызове.
Однако прокуратура отменила решение об остановке уголовного преследования как незаконного и необоснованного, и документы вернулись в МВД на дополнительную проверку. По словам Середина, с тех пор следственные действия с участием Романовой не проводили. В ноябре 2020 года дело опять прекратили, однако новое постановление до сих пор рассматривает надзорный орган.
РИА Новости направило запрос в прокуратуру Калининграда
— без результата. В пресс-службе МВД города заявили: с вопросами по Романовой "нужно обращаться в Следственный комитет" — и отказались от комментариев. На письменный запрос в региональном МВД не ответили.
При этом в постановлениях прокуратуры (есть в распоряжении редакции) указано, что уголовное дело возбуждено и находится в производстве одного из районных отделов МВД, а не в СК
. Кроме того, согласно УПК расследования по части 3 статьи 159 УК России — в компетенции Министерства внутренних дел.
Всех посадили — осталась я
По словам врача, пострадала ее репутация.
"Люди подумали: раз расследуют, значит, что-то сделала. В итоге из-за сплетен и незаконных обвинений пришлось перейти на другой участок".
У медика проблемы со здоровьем: из-за постоянного стресса она дважды попадала на операционный стол.
"Хочу, чтобы восторжествовала справедливость, — говорит Романова. — Я всегда честно работала. Никогда бы не подумала, что окажусь в такой ситуации. Такое ощущение, будто всех преступников уже посадили и только я осталась".
Педиатр намерена добиться прекращения преследования и права на реабилитацию.