https://ria.ru/20201216/pediatr-1589366676.html

Была — не была: педиатра обвинили в мошенничестве на десять тысяч

Была — не была: педиатра обвинили в мошенничестве на десять тысяч

Врач-педиатр из Калининграда Елена Романова почти полтора года добивается снятия обвинений в мошенничестве. Ее подозревают в оформлении нескольких ложных... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:00

2020-12-16T08:00

2020-12-16T08:13

следственный комитет россии (ск рф)

калининград

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Святослав Петров. Врач-педиатр из Калининграда Елена Романова почти полтора года добивается снятия обвинений в мошенничестве. Ее подозревают в оформлении нескольких ложных вызовов, принесших незаконный доход в десять тысяч рублей. Расследование уже дважды прекращали из-за отсутствия состава преступления, но прокуратура настаивает на дополнительной проверке. Уголовное дело против 47-летнего врача детской городской поликлиники Калининграда завели осенью прошлого года. Третья часть статьи 159 УК России — до шести лет лишения свободы. Поводом послужило заявление одного из родителей, к ребенку которого медик якобы не приехала. Правоохранительные органы заподозрили, что в декабре 2018 года она оформила несколько фиктивных вызовов и таким образом получила десять тысяч рублей сверх зарплаты — новогоднюю премию сотрудникам поликлиники.Слова с искажением Сотрудники правоохранительных органов окружили дело тайной. После собственного расследования Романова и ее адвокат узнали, что заявление мог подать полицейский из того же отделения, где ведут дознание. Защитник Романовой Владимир Середин говорит, что остальные свидетели обвинения — три матери пациентов — показаний против врача не давали. В ходе адвокатских опросов, с которыми ознакомилось РИА Новости, женщины объяснили: они не утверждали в полиции, что Романова не приезжала на вызовы к их детям. Ирина Вагнер, одна из опрошенных полицией женщин, это подтверждает.Вагнер отмечает: позже, когда ее допрашивал следователь, она твердо настаивала, что Романова приходила к ним домой. Защита указывает и на ошибки при подсчетах возможного материального ущерба, который педиатр нанесла Территориальному фонду обязательного медицинского страхования (ТФОМС). По словам адвоката, ни ТФОМС, ни поликлиника, где работает Романова, не признали себя потерпевшими: у них нет претензий к врачу.Сама педиатр поясняет, что премию сотрудникам поликлиники — и ей в том числе — давали к Новому году.Долгая проверка Летом 2020-го дело прекратили: свидетели уточняли показания, а проверка изложенных в первой жалобе фактов не нашла подтверждения — Романова все же была на вызове. Однако прокуратура отменила решение об остановке уголовного преследования как незаконного и необоснованного, и документы вернулись в МВД на дополнительную проверку. По словам Середина, с тех пор следственные действия с участием Романовой не проводили. В ноябре 2020 года дело опять прекратили, однако новое постановление до сих пор рассматривает надзорный орган. РИА Новости направило запрос в прокуратуру Калининграда — без результата. В пресс-службе МВД города заявили: с вопросами по Романовой "нужно обращаться в Следственный комитет" — и отказались от комментариев. На письменный запрос в региональном МВД не ответили. При этом в постановлениях прокуратуры (есть в распоряжении редакции) указано, что уголовное дело возбуждено и находится в производстве одного из районных отделов МВД, а не в СК. Кроме того, согласно УПК расследования по части 3 статьи 159 УК России — в компетенции Министерства внутренних дел. Всех посадили — осталась яПо словам врача, пострадала ее репутация. У медика проблемы со здоровьем: из-за постоянного стресса она дважды попадала на операционный стол. Педиатр намерена добиться прекращения преследования и права на реабилитацию.

https://ria.ru/20201212/roshal-1588893583.html

https://ria.ru/20201204/vrachi-1587653519.html

https://ria.ru/20161018/1479492369.html

https://ria.ru/20201210/prisyazhnye-1588685499.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининград