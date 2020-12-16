https://ria.ru/20201216/otstavka-1589498741.html

СБУ заявила о нахождении тайника со взрывчаткой в Донбассе

СБУ заявила о нахождении тайника со взрывчаткой в Донбассе

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с противотанковыми минами и взрывчаткой в Луганской области вблизи линии соприкосновения, сообщил в среду... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:25

2020-12-16T14:25

2020-12-16T16:04

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КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины обнаружила тайник с противотанковыми минами и взрывчаткой в Луганской области вблизи линии соприкосновения, сообщил в среду пресс-центр СБУ.По данным пресс-центра, правоохранители проверяют причастность ополченцев к оборудованию тайника.Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20201215/donbass-1589322301.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганская область

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луганская народная республика, донецкая народная республика, служба безопасности украины, луганская область, оон, в мире