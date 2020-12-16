СБУ заявила о нахождении тайника со взрывчаткой в Донбассе
14:25 16.12.2020 (обновлено: 16:04 16.12.2020)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
КИЕВ, 16 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины обнаружила тайник с противотанковыми минами и взрывчаткой в Луганской области вблизи линии соприкосновения, сообщил в среду пресс-центр СБУ.
"Тайник был оборудован на открытой территории в районе города Счастье, вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли полкилограмма пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17. Также выявлено более 100 патронов различного калибра и 20 дымовых шашек", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, правоохранители проверяют причастность ополченцев к оборудованию тайника.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.