https://ria.ru/20201216/otdykh-1589521853.html

Эксперты рассказали о новогоднем отдыхе на юге России

Эксперты рассказали о новогоднем отдыхе на юге России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, что несмотря на ограничения и подорожание новогоднего отдыха, рост броней в Крыму составил 29 процентов, РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:10

2020-12-16T16:10

2020-12-16T16:10

туризм

куда можно лететь

куда поехать

красная поляна

туристы

новости - туризм

евпатория

краснодарский край

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40267/98/402679888_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_350e9dbe5b2eaa941f87f83fe01b9a3b.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, что несмотря на ограничения и подорожание новогоднего отдыха, рост броней в Крыму составил 29 процентов, в Краснодарском крае 22 процента, сообщает Tvil.ru. При этом размещение в этих регионах подорожало на 38 процентов и на 31 процент соответственно. Заметных изменений в предпочтениях по типам жилья не выявлено — чаще выбирают отели, квартиры и дома. Заметен рост броней в Алупку, Евпаторию и Красную Поляну — более чем в два раза. Самыми популярными и дорогими направлениями остаются Сочи и Ялта. Средняя стоимость ночи там составит 3,5 тысячи рублей на троих без завтрака. А самыми дешевыми — Бахчисарай и Геленджик (от 1400 рублей сутки на троих без питания).

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

красная поляна

евпатория

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, красная поляна, туристы, новости - туризм, евпатория, краснодарский край, отдых