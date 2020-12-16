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Эксперты рассказали о новогоднем отдыхе на юге России
Эксперты рассказали о новогоднем отдыхе на юге России
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, что несмотря на ограничения и подорожание новогоднего отдыха, рост броней в Крыму составил 29 процентов, РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:10
2020-12-16T16:10
2020-12-16T16:10
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, что несмотря на ограничения и подорожание новогоднего отдыха, рост броней в Крыму составил 29 процентов, в Краснодарском крае 22 процента, сообщает Tvil.ru. При этом размещение в этих регионах подорожало на 38 процентов и на 31 процент соответственно. Заметных изменений в предпочтениях по типам жилья не выявлено — чаще выбирают отели, квартиры и дома. Заметен рост броней в Алупку, Евпаторию и Красную Поляну — более чем в два раза. Самыми популярными и дорогими направлениями остаются Сочи и Ялта. Средняя стоимость ночи там составит 3,5 тысячи рублей на троих без завтрака. А самыми дешевыми — Бахчисарай и Геленджик (от 1400 рублей сутки на троих без питания).
https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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куда можно лететь, куда поехать, красная поляна, туристы, новости - туризм, евпатория, краснодарский край, отдых
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, что несмотря на ограничения и подорожание новогоднего отдыха, рост броней в Крыму составил 29 процентов, в Краснодарском крае 22 процента, сообщает Tvil.ru.
При этом размещение в этих регионах подорожало на 38 процентов и на 31 процент соответственно. Заметных изменений в предпочтениях по типам жилья не выявлено — чаще выбирают отели, квартиры и дома.
Заметен рост броней в Алупку, Евпаторию и Красную Поляну — более чем в два раза.
Самыми популярными и дорогими направлениями остаются Сочи и Ялта. Средняя стоимость ночи там составит 3,5 тысячи рублей на троих без завтрака. А самыми дешевыми — Бахчисарай и Геленджик (от 1400 рублей сутки на троих без питания).