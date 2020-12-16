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СК начал проверку из-за осквернения Вечного огня в Пензе
СК начал проверку из-за осквернения Вечного огня в Пензе
Следствие в Пензе начало проверку по факту осквернения Вечного огня, над которым две школьницы грели руки и ноги, сообщило областное управление СК РФ. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:29
2020-12-16T20:37
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Следствие в Пензе начало проверку по факту осквернения Вечного огня, над которым две школьницы грели руки и ноги, сообщило областное управление СК РФ.Ранее в среду в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". Затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео обе используют нецензурную лексику. В УМВД по региону заявили РИА Новости, что обе девочки установлены, решается вопрос о постановке их на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родителям грозит административная ответственность."По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "Вандализм"… В настоящее время личность подростков установлена, следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств осквернения несовершеннолетними Вечного огня", - говорится в сообщении.Старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова ранее заявила РИА Новости, что прокуратура начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из-за неправомерных действий двух школьниц 13 и 15 лет в отношении символа воинской доблести.
https://ria.ru/20200530/1572229098.html
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пенза
пензенская область
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следственный комитет россии (ск рф), пенза, пензенская область, происшествия

СК начал проверку из-за осквернения Вечного огня в Пензе

20:29 16.12.2020 (обновлено: 20:37 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь в Казани
Вечный огонь в Казани - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Следствие в Пензе начало проверку по факту осквернения Вечного огня, над которым две школьницы грели руки и ноги, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее в среду в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". Затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео обе используют нецензурную лексику. В УМВД по региону заявили РИА Новости, что обе девочки установлены, решается вопрос о постановке их на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родителям грозит административная ответственность.
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"По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "Вандализм"… В настоящее время личность подростков установлена, следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств осквернения несовершеннолетними Вечного огня", - говорится в сообщении.
Старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова ранее заявила РИА Новости, что прокуратура начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из-за неправомерных действий двух школьниц 13 и 15 лет в отношении символа воинской доблести.
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