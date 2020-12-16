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США заявили, что Россия разрабатывает два вида противоспутниковых систем
США заявили, что Россия разрабатывает два вида противоспутниковых систем
США озабочены разработкой и размещением Россией по меньшей мере двух альтернативных видов противоспутникового оружия, заявило в среду Космическое командование... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:01
2020-12-16T19:01
2020-12-16T19:01
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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. США озабочены разработкой и размещением Россией по меньшей мере двух альтернативных видов противоспутникового оружия, заявило в среду Космическое командование США.Ранее Космическое командование США заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников."Соединенные Штаты озабочены продолжающейся разработкой и размещением Россией нескольких видов наземных и космических систем противоспутникового оружия", - заявил глава Космического командования Джеймс Дикинсон, чьи слова приводятся на сайте командования.В Вашингтоне отмечают, что первый тип кинетического оружия – это противоспутниковая система прямого перехвата (DA-ASAT), которая способна разрушать спутники на низкой околоземной орбите. По информации Космического командования, РФ "несколько раз проводила испытания" этой системы."Если она будет использована, образовавшиеся обломки могут создать угрозу коммерческим спутникам и необратимо загрязнить космическое пространство", - отмечается в заявлении командования.По данным США, второй тип российских противоспутниковых систем (ASAT) размещается в космосе, его возможности были продемонстрированы в 2017 и 2020 году.В Космическом командовании также отмечают, что в 2018 году стало известно о создании наземной лазерной системы для российских космических сил. В США считают, что такая последовательность действий и событий может считаться потенциальной угрозой.О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.В тех же 1980-х в СССР на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа "Истребитель спутников"). Комплекс включал ракету-носитель "Циклон-2" с космическим аппаратом-перехватчиком, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. В ходе испытаний комплекса были проведены успешные перехваты на орбите других советских спутников-мишеней.В январе 2007 года Китай с помощью противоспутниковой ракеты, запущенной с космодрома Сичан, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем 2 тысяч обломков, что заставляет космические аппараты выполнять маневры уклонения от них.В марте 2019 года Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.
https://ria.ru/20201216/avangard-1589435448.html
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россия, мария захарова, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. США
озабочены разработкой и размещением Россией по меньшей мере двух альтернативных видов противоспутникового оружия, заявило в среду Космическое командование США.
Ранее Космическое командование США заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников.
"Соединенные Штаты озабочены продолжающейся разработкой и размещением Россией нескольких видов наземных и космических систем противоспутникового оружия", - заявил глава Космического командования Джеймс Дикинсон, чьи слова приводятся на сайте командования.
В Вашингтоне
отмечают, что первый тип кинетического оружия – это противоспутниковая система прямого перехвата (DA-ASAT), которая способна разрушать спутники на низкой околоземной орбите. По информации Космического командования, РФ "несколько раз проводила испытания" этой системы.
"Если она будет использована, образовавшиеся обломки могут создать угрозу коммерческим спутникам и необратимо загрязнить космическое пространство", - отмечается в заявлении командования.
По данным США, второй тип российских противоспутниковых систем (ASAT) размещается в космосе, его возможности были продемонстрированы в 2017 и 2020 году.
В Космическом командовании также отмечают, что в 2018 году стало известно о создании наземной лазерной системы для российских космических сил. В США считают, что такая последовательность действий и событий может считаться потенциальной угрозой.
О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15
, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
В тех же 1980-х в СССР на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа "Истребитель спутников"). Комплекс включал ракету-носитель "Циклон-2" с космическим аппаратом-перехватчиком, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур
. В ходе испытаний комплекса были проведены успешные перехваты на орбите других советских спутников-мишеней.
В январе 2007 года Китай
с помощью противоспутниковой ракеты, запущенной с космодрома Сичан, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем 2 тысяч обломков, что заставляет космические аппараты выполнять маневры уклонения от них.
В марте 2019 года Индия
сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.