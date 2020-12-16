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Онищенко раскритиковал проект о просветительской деятельности
Онищенко раскритиковал проект о просветительской деятельности
Первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что внесенный в ГД законопроект о просветительской деятельности это... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:57
2020-12-16T11:57
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что внесенный в ГД законопроект о просветительской деятельности это "фиговый листочек", который прикрывает проблему, но не решает ее.Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", а также запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.Комитет ГД по образованию и науке поддержал проект и рекомендовал его для принятия в первом чтении."Вы рискуете чем, внося этот закон – мы сейчас создадим некий фиговый листочек, которым будем прикрывать и себя, и всех, а дело решаться не будет", - сказал Онищенко на заседании комитета. Также он назвал вносимые в закон об образовании поправки "девственными".Он отметил, что принятие законопроекта в таком виде может вызвать широкий общественный резонанс. "Мощный резонансный потенциал в данном случае очевиден", - заметил Онищенко.Депутат предложил авторам проекта "осознать ту степень ответственности", которую они на себя берут. По его мнению, в таком виде проект "не решает ни одну задачу, которая стоит перед государством – ликвидировать влияние разрушения государства изнутри". "Это троянский конь, который создает впечатление решения проблемы", - заключил Онищенко.
https://ria.ru/20201128/kudrin-1586746873.html
https://ria.ru/20201125/proekt-1586212045.html
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госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко раскритиковал проект о просветительской деятельности

11:57 16.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что внесенный в ГД законопроект о просветительской деятельности это "фиговый листочек", который прикрывает проблему, но не решает ее.
Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", а также запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.
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Комитет ГД по образованию и науке поддержал проект и рекомендовал его для принятия в первом чтении.
"Вы рискуете чем, внося этот закон – мы сейчас создадим некий фиговый листочек, которым будем прикрывать и себя, и всех, а дело решаться не будет", - сказал Онищенко на заседании комитета. Также он назвал вносимые в закон об образовании поправки "девственными".
Он отметил, что принятие законопроекта в таком виде может вызвать широкий общественный резонанс. "Мощный резонансный потенциал в данном случае очевиден", - заметил Онищенко.
Депутат предложил авторам проекта "осознать ту степень ответственности", которую они на себя берут. По его мнению, в таком виде проект "не решает ни одну задачу, которая стоит перед государством – ликвидировать влияние разрушения государства изнутри". "Это троянский конь, который создает впечатление решения проблемы", - заключил Онищенко.
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Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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