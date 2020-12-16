https://ria.ru/20201216/onischenko-1589462992.html
Онищенко раскритиковал проект о просветительской деятельности
Онищенко раскритиковал проект о просветительской деятельности
Первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что внесенный в ГД законопроект о просветительской деятельности это... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:57
2020-12-16T11:57
2020-12-16T11:57
госдума рф
геннадий онищенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_0:54:3075:1784_1920x0_80_0_0_1b9dc9c9e38cb6207ad9c2497fdf7877.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что внесенный в ГД законопроект о просветительской деятельности это "фиговый листочек", который прикрывает проблему, но не решает ее.Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", а также запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.Комитет ГД по образованию и науке поддержал проект и рекомендовал его для принятия в первом чтении."Вы рискуете чем, внося этот закон – мы сейчас создадим некий фиговый листочек, которым будем прикрывать и себя, и всех, а дело решаться не будет", - сказал Онищенко на заседании комитета. Также он назвал вносимые в закон об образовании поправки "девственными".Он отметил, что принятие законопроекта в таком виде может вызвать широкий общественный резонанс. "Мощный резонансный потенциал в данном случае очевиден", - заметил Онищенко.Депутат предложил авторам проекта "осознать ту степень ответственности", которую они на себя берут. По его мнению, в таком виде проект "не решает ни одну задачу, которая стоит перед государством – ликвидировать влияние разрушения государства изнутри". "Это троянский конь, который создает впечатление решения проблемы", - заключил Онищенко.
https://ria.ru/20201128/kudrin-1586746873.html
https://ria.ru/20201125/proekt-1586212045.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_f46e53ce93547b2df8d90e928d630608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Первый заместитель главы комитета Госдумы
по образованию и науке Геннадий Онищенко
считает, что внесенный в ГД законопроект о просветительской деятельности это "фиговый листочек", который прикрывает проблему, но не решает ее.
Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", а также запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.
Комитет ГД по образованию и науке поддержал проект и рекомендовал его для принятия в первом чтении.
"Вы рискуете чем, внося этот закон – мы сейчас создадим некий фиговый листочек, которым будем прикрывать и себя, и всех, а дело решаться не будет", - сказал Онищенко на заседании комитета. Также он назвал вносимые в закон об образовании поправки "девственными".
Он отметил, что принятие законопроекта в таком виде может вызвать широкий общественный резонанс. "Мощный резонансный потенциал в данном случае очевиден", - заметил Онищенко.
Депутат предложил авторам проекта "осознать ту степень ответственности", которую они на себя берут. По его мнению, в таком виде проект "не решает ни одну задачу, которая стоит перед государством – ликвидировать влияние разрушения государства изнутри". "Это троянский конь, который создает впечатление решения проблемы", - заключил Онищенко.