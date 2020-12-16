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Выборы президента США — 2020
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Глава Общественной палаты прокомментировала победу Байдена
Глава Общественной палаты прокомментировала победу Байдена
Изменения в политическом ландшафте тех или иных стран не влияет на двустороннее взаимодействие институтов гражданского общества, считает глава Общественной... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:08
2020-12-16T12:08
выборы президента сша — 2020
россия
лидия михеева
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Изменения в политическом ландшафте тех или иных стран не влияет на двустороннее взаимодействие институтов гражданского общества, считает глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."Я не думаю, что изменения в политическом ландшафте той или иной страны влияют на взаимодействие между институтами гражданского общества этих стран. Мы развиваем международные контакты в меру возможностей с теми, кто готов к этому диалогу", - сказала Михеева журналистам.
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россия, лидия михеева, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Глава Общественной палаты прокомментировала победу Байдена

12:08 16.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Изменения в политическом ландшафте тех или иных стран не влияет на двустороннее взаимодействие институтов гражданского общества, считает глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.
"Я не думаю, что изменения в политическом ландшафте той или иной страны влияют на взаимодействие между институтами гражданского общества этих стран. Мы развиваем международные контакты в меру возможностей с теми, кто готов к этому диалогу", - сказала Михеева журналистам.
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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