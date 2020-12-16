https://ria.ru/20201216/obschestvo-1589466144.html
Глава Общественной палаты прокомментировала победу Байдена
Глава Общественной палаты прокомментировала победу Байдена
Изменения в политическом ландшафте тех или иных стран не влияет на двустороннее взаимодействие институтов гражданского общества, считает глава Общественной... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:08
2020-12-16T12:08
2020-12-16T12:08
выборы президента сша — 2020
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лидия михеева
дональд трамп
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Изменения в политическом ландшафте тех или иных стран не влияет на двустороннее взаимодействие институтов гражданского общества, считает глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января."Я не думаю, что изменения в политическом ландшафте той или иной страны влияют на взаимодействие между институтами гражданского общества этих стран. Мы развиваем международные контакты в меру возможностей с теми, кто готов к этому диалогу", - сказала Михеева журналистам.
https://ria.ru/20201215/bayden-1589381940.html
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россия, лидия михеева, дональд трамп, джо байден, сша, в мире