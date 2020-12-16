Любимов: проект развития Новомичуринска важен для Рязанской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Проект развития моногорода Новомичуринска имеет большое значение для Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на защите проектов развития восьми моногородов РФ.
Команда Рязанской области защитила проект развития моногорода по итогам обучения в бизнес-школе Сколково. Глава региона выступил в качестве эксперта.
По информации правительства региона, инвестором планируется открыть в Новомичуринске завод полиэфирных волокон, которые используются для производства нетканых материалов, медицинских товаров, влажных салфеток, пошива одежды, наполнителя для подушек, мягкой мебели. Полиэфирные нити, которые также планируют выпускать на предприятии, востребованы для производства текстильных и круглопрядных строп, геосинтетических материалов, технических тканей, пожарного и поливочного оборудования. Стоимость проекта составляет 19,3 миллиарда рублей. С его открытием в моногороде появится 550 новых рабочих мест.
Инвестором также предложено строительство теплиц для выращивания овощей стоимостью 9,3 миллиарда рублей и открытием 679 рабочих мест. Кроме того, с реализацией проектов в Новомичуринске, в том числе, улучшится городская среда, для местных жителей и туристов будет создан парк-набережная "Высокое напряжение".
По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, проект, представленный Рязанской областью, – "живой", и важно, что под его реализацию есть конкретные инвесторы. Макиева также отметила, что виден хороший потенциал моногорода, и выразила уверенность в успешной реализации представленной концепции.
"Надеюсь, что с помощью Фонда у нас все получится. Мы – одна команда. Люди заряжены позитивно, инвесторы готовы к работе. Для нас проект развития Новомичуринска очень важен. Он даст возможность уйти от моно-зависимости, открыть новые рабочие места, эффективно развивать территорию", – сказал Любимов.