https://ria.ru/20201216/novomichurinsk-1589586089.html

Любимов: проект развития Новомичуринска важен для Рязанской области

Любимов: проект развития Новомичуринска важен для Рязанской области

Проект развития моногорода Новомичуринска имеет большое значение для Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на защите проектов развития восьми... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:53

2020-12-16T21:53

2020-12-16T21:53

рязанская область

ирина макиева

николай любимов

фонд развития моногородов

сколково

рязанская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020838_0:76:1200:752_1920x0_80_0_0_ac6c9d9076703798e1cdd7684817f8ba.jpg

РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Проект развития моногорода Новомичуринска имеет большое значение для Рязанской области, заявил губернатор Николай Любимов на защите проектов развития восьми моногородов РФ.Команда Рязанской области защитила проект развития моногорода по итогам обучения в бизнес-школе Сколково. Глава региона выступил в качестве эксперта.По информации правительства региона, инвестором планируется открыть в Новомичуринске завод полиэфирных волокон, которые используются для производства нетканых материалов, медицинских товаров, влажных салфеток, пошива одежды, наполнителя для подушек, мягкой мебели. Полиэфирные нити, которые также планируют выпускать на предприятии, востребованы для производства текстильных и круглопрядных строп, геосинтетических материалов, технических тканей, пожарного и поливочного оборудования. Стоимость проекта составляет 19,3 миллиарда рублей. С его открытием в моногороде появится 550 новых рабочих мест.Инвестором также предложено строительство теплиц для выращивания овощей стоимостью 9,3 миллиарда рублей и открытием 679 рабочих мест. Кроме того, с реализацией проектов в Новомичуринске, в том числе, улучшится городская среда, для местных жителей и туристов будет создан парк-набережная "Высокое напряжение".По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, проект, представленный Рязанской областью, – "живой", и важно, что под его реализацию есть конкретные инвесторы. Макиева также отметила, что виден хороший потенциал моногорода, и выразила уверенность в успешной реализации представленной концепции.

https://ria.ru/20201214/ekonomika-1589208027.html

https://ria.ru/20201207/volontery-1588116875.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина макиева, николай любимов, фонд развития моногородов, сколково, рязанская область, экономика