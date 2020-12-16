https://ria.ru/20201216/nomadland-1589387480.html

В Сети появился трейлер "Земли кочевников"

В Сети появился трейлер "Земли кочевников"

В Сети появился трейлер фильма "Земля кочевников" Хлои Чжао, в котором главную роль сыграла двукратная обладательница премии "Оскар" Фрэнсис Макдорманд. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T05:15

2020-12-16T05:15

2020-12-16T05:15

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Земля кочевников" Хлои Чжао, в котором главную роль сыграла двукратная обладательница премии "Оскар" Фрэнсис Макдорманд. Главная героиня (Ферн), женщина 60 лет, теряет все во время экономического кризиса 2008 года и отправляется из Невады в путешествие в фургоне по западной Америке. В роли второго плана в ленте снялся Дэвид Стрэтэйрн. В фильме также принимают участие настоящие кочевники.В основе сценария, который написала Хлоя Чжао, нехудожественное произведение Джессики Брудер "Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке" ( “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century”). Она также использовала в работе реальные истории.Фильм получил "Золотого льва" на Венецианском фестивале и приз зрителей на TIFF (киносмотр в Торонто). Ведущий критик Indiewire Эрик Кон назвал его лучшим фильмом 2020 года.Мировая премьера ленты запланирована на февраль 2021 года.

https://ria.ru/20201202/oscar-1587304777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, сша, невада, торонто