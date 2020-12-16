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https://ria.ru/20201216/nko-inoagenty-1589524520.html
Комитет ГД поддержал штрафы за нарушения деятельности НКО-иноагентов
Комитет ГД поддержал штрафы за нарушения деятельности НКО-иноагентов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафах за нарушения... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:02
2020-12-16T16:02
олег мельниченко
василий пискарев
госдума рф
андрей климов
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами, говорится в проекте решения комитета, документ опубликован в электронной базе данных ГД.Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне вместе с главой Василием Пискаревым, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.Согласно предложенным новеллам, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах и их материалов без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Также парламентарии предложили увеличить штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации в соответствующем реестре до 5 миллионов рублей. Кроме того, НКО-иноагентам будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом.Проект может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 24 декабря.
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олег мельниченко, василий пискарев, госдума рф, андрей климов, общество

Комитет ГД поддержал штрафы за нарушения деятельности НКО-иноагентов

16:02 16.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами, говорится в проекте решения комитета, документ опубликован в электронной базе данных ГД.
Авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне вместе с главой Василием Пискаревым, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.
Согласно предложенным новеллам, распространение информации об НКО и физлицах-иноагентах и их материалов без упоминания этого статуса будет грозить штрафом до 50 тысяч рублей. Также парламентарии предложили увеличить штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации в соответствующем реестре до 5 миллионов рублей. Кроме того, НКО-иноагентам будут грозить штрафы до 500 тысяч рублей за производство материалов без метки о том, что они произведены иноагентом.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:00
ОП нашла пробелы в законах об НКО и СМИ-иноагентах
Проект может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 24 декабря.
 
Олег МельниченкоВасилий ПискаревГосдума РФАндрей КлимовОбщество
 
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