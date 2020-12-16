https://ria.ru/20201216/myuzikl-1589487192.html

Мюзикл "Монте-Кристо" покажут с 25 по 31 декабря

Мюзикл "Монте-Кристо" покажут с 25 по 31 декабря

Время создавать праздничное настроение: роскошный бал, грациозно танцующие пары. Главная интрига — загадочный хозяин торжества граф Монте-Кристо. Трогательные и РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:41

2020-12-16T13:41

2020-12-16T13:41

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МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба мюзикла "Монте-Кристо". Время создавать праздничное настроение: роскошный бал, грациозно танцующие пары. Главная интрига — загадочный хозяин торжества граф Монте-Кристо. Трогательные и судьбоносные события предстанут на сцене Театра оперетты в канун Нового года — с 25 по 31 декабря.Российский мюзикл-хит "Монте-Кристо" с неизменным успехом идет уже 10 лет. Новейшее звуковое и световое оборудование, уникальный проекционный экран почти в сто квадратных метров и современное техническое оснащение театра ставит "Монте-Кристо" в один ряд с самыми дорогостоящими мировыми постановками"Накинем плащ, надвинем шляпу, /Укроем маской свое лицо…" — отличные советы от героев мюзикла "Монте-Кристо" в наши дни не только для участников бала-маскарада, но и для зрителей, только шляпу лучше оставить в гардеробе, а вот маску не стоит снимать до конца действа.Игорь Балалев, иполнитель роли Эдмона Дантеса: "Для меня уже стало традицией встречать канун нового года на сцене. Этот год не исключение. В нашем театре соблюдаются все требования по предотвращению распространения вируса, поэтому обстановка безопасная и я буду рад встрече со зрителем на нашем балу!" В постановке принимают участие звезды мюзиклового жанра: Валерия Ланская, Игорь Балалаев, Дмитрий Ермак, Лика Рулла, Александр Маракулин, Ольга Беляева, Анна Гученкова и др.Трейлер мюзикла "Монте-Кристо"Сайт мюзикла "Монте-Кристо"Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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