https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html

Лучший авангард теперь в Серпухове. Музеи Подмосковья возобновили работу

Лучший авангард теперь в Серпухове. Музеи Подмосковья возобновили работу

Музеи московской области открылись после двухмесячного карантина. В Серпуховском историко-художественном ждут зрителей на выставку "Мир, сотворенный заново" —... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:00

2020-12-16T08:00

2020-12-16T08:14

выставки

серпухов

культура

музеи

давид бурлюк

tate modern

русский музей

петр кончаловский

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Музеи московской области открылись после двухмесячного карантина. В Серпуховском историко-художественном ждут зрителей на выставку "Мир, сотворенный заново" — там собран лучший авангард. Показывают работы Гончаровой, Кончаловского, Бурлюка, Юона. О том, чем интересен проект и какова его идея, — в материале РИА Новости.Неочевидно и внезапноКаждый регион самостоятельно принимает решения по графику работы культурных объектов. В Московской области уверяют, что за последние два месяца проанализировали пропускные и логистические способности каждого музея и постановили их все-таки открыть."Поскольку 13 декабря истек срок действия ограничений, связанных с работой музеев на территории Московской области, они вполне могут работать офлайн", — считает министр культуры области Елена Харламова.Посетителей ждут и в новогодние праздники (кроме 1 января). Некоторые площадки будут открыты до 21:00. Так что теперь перед визитом в подмосковный музей надо сначала зайти на его сайт, выбрать сеанс и купить билет.Интересная коллаборация"Мир, сотворенный заново" — один из немногих проектов, в рамках которого большие федеральные музеи (в данном случае Третьяковка и Русский музей) предоставили региональным коллегам работы из своих коллекций. Как правило, все происходит наоборот.Масштаб впечатляет: собрано 87 шедевров из семи музеев.Необычна и идея проекта. Показан не художественный период, развешанный по персоналиям или стилям, а выбран тематический принцип. Выставка получилась больше про поэтику времени и философию. Организаторы надеются, что в случае успеха появятся новые темы и проекты, возможные только при объединении усилий региональных музеев, ведь у многих очень богатые коллекции.Что покажутКонцепция выставки амбициозная: размышление о начале мироздания.Между мастерами выстраивают своеобразный диалог — художники рассуждают на вечные темы: мир и человек в нем, смысл жизни или творчества.Отправной точкой всей выставки стал графический лист "Адам и Ева" Константина Юона. Созданный в 1908-1909 годах для серии "Творение мира", он занимает одно из центральных мест в экспозиции.Другое знаковое произведение — живописный "Шаман" Давида Бурлюка из собрания Серпуховского музея. Эту яркую работу 1910-х годов, завораживающую экспрессией и первобытной энергией, специально отреставрировали к выставке.Из Русского музея приехала настоящая классика — "Зима" Игоря Грабаря. Образ зимней заснеженной России — этюд к знаменитой картине мастера "Февральская лазурь".Из Третьяковки — последнее произведение Анны Голубкиной, бронзовая скульптура "Березка". А Тульский историко-краеведческий и художественный музей предоставил полотно классика русского авангарда и одного из основателей объединения "Бубновый валет" Петра Кончаловского — "Натюрморт. Книги" 1916 года.Особое место занимают работы "амазонки авангарда" Наталии Гончаровой — их целых десять. Значительная часть — из собрания Серпуховского музея. Некоторые из них показывали во время недавней выставки художницы в Tate Modern в Великобритании.Среди произведений Гончаровой на выставке — "Стрижка овец", "Женщина с папиросой", "Письмо". Из Нижегородского музея приехали "Белки", которые восхищают своей динамикой. А Третьяковская галерея предоставила "Мальвы" и "Пейзаж с козами".Важно, что многие работы выглядят и "звучат" иначе, чем в постоянной экспозиции. Устроители надеются, что сумели создать пространство для своеобразной беседы мастеров. Удалось ли это — можно узнать с 16 декабря в Серпуховском историко-художественном музее.Выставка запланирована до 11 апреля 2021 года.

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серпухов

московская область (подмосковье)

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выставки, серпухов, музеи, давид бурлюк, tate modern, русский музей, петр кончаловский, московская область (подмосковье)