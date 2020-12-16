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https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html
Лучший авангард теперь в Серпухове. Музеи Подмосковья возобновили работу
Лучший авангард теперь в Серпухове. Музеи Подмосковья возобновили работу
Музеи московской области открылись после двухмесячного карантина. В Серпуховском историко-художественном ждут зрителей на выставку "Мир, сотворенный заново" —... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:00
2020-12-16T08:14
выставки
серпухов
культура
музеи
давид бурлюк
tate modern
русский музей
петр кончаловский
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Музеи московской области открылись после двухмесячного карантина. В Серпуховском историко-художественном ждут зрителей на выставку "Мир, сотворенный заново" — там собран лучший авангард. Показывают работы Гончаровой, Кончаловского, Бурлюка, Юона. О том, чем интересен проект и какова его идея, — в материале РИА Новости.Неочевидно и внезапноКаждый регион самостоятельно принимает решения по графику работы культурных объектов. В Московской области уверяют, что за последние два месяца проанализировали пропускные и логистические способности каждого музея и постановили их все-таки открыть."Поскольку 13 декабря истек срок действия ограничений, связанных с работой музеев на территории Московской области, они вполне могут работать офлайн", — считает министр культуры области Елена Харламова.Посетителей ждут и в новогодние праздники (кроме 1 января). Некоторые площадки будут открыты до 21:00. Так что теперь перед визитом в подмосковный музей надо сначала зайти на его сайт, выбрать сеанс и купить билет.Интересная коллаборация"Мир, сотворенный заново" — один из немногих проектов, в рамках которого большие федеральные музеи (в данном случае Третьяковка и Русский музей) предоставили региональным коллегам работы из своих коллекций. Как правило, все происходит наоборот.Масштаб впечатляет: собрано 87 шедевров из семи музеев.Необычна и идея проекта. Показан не художественный период, развешанный по персоналиям или стилям, а выбран тематический принцип. Выставка получилась больше про поэтику времени и философию. Организаторы надеются, что в случае успеха появятся новые темы и проекты, возможные только при объединении усилий региональных музеев, ведь у многих очень богатые коллекции.Что покажутКонцепция выставки амбициозная: размышление о начале мироздания.Между мастерами выстраивают своеобразный диалог — художники рассуждают на вечные темы: мир и человек в нем, смысл жизни или творчества.Отправной точкой всей выставки стал графический лист "Адам и Ева" Константина Юона. Созданный в 1908-1909 годах для серии "Творение мира", он занимает одно из центральных мест в экспозиции.Другое знаковое произведение — живописный "Шаман" Давида Бурлюка из собрания Серпуховского музея. Эту яркую работу 1910-х годов, завораживающую экспрессией и первобытной энергией, специально отреставрировали к выставке.Из Русского музея приехала настоящая классика — "Зима" Игоря Грабаря. Образ зимней заснеженной России — этюд к знаменитой картине мастера "Февральская лазурь".Из Третьяковки — последнее произведение Анны Голубкиной, бронзовая скульптура "Березка". А Тульский историко-краеведческий и художественный музей предоставил полотно классика русского авангарда и одного из основателей объединения "Бубновый валет" Петра Кончаловского — "Натюрморт. Книги" 1916 года.Особое место занимают работы "амазонки авангарда" Наталии Гончаровой — их целых десять. Значительная часть — из собрания Серпуховского музея. Некоторые из них показывали во время недавней выставки художницы в Tate Modern в Великобритании.Среди произведений Гончаровой на выставке — "Стрижка овец", "Женщина с папиросой", "Письмо". Из Нижегородского музея приехали "Белки", которые восхищают своей динамикой. А Третьяковская галерея предоставила "Мальвы" и "Пейзаж с козами".Важно, что многие работы выглядят и "звучат" иначе, чем в постоянной экспозиции. Устроители надеются, что сумели создать пространство для своеобразной беседы мастеров. Удалось ли это — можно узнать с 16 декабря в Серпуховском историко-художественном музее.Выставка запланирована до 11 апреля 2021 года.
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выставки, серпухов, музеи, давид бурлюк, tate modern, русский музей, петр кончаловский, московская область (подмосковье)

Лучший авангард теперь в Серпухове. Музеи Подмосковья возобновили работу

08:00 16.12.2020 (обновлено: 08:14 16.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба Серпуховского музеяМонтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново"
Монтаж экспозиции Мир, сотворенный заново - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Музеи московской области открылись после двухмесячного карантина. В Серпуховском историко-художественном ждут зрителей на выставку "Мир, сотворенный заново" — там собран лучший авангард. Показывают работы Гончаровой, Кончаловского, Бурлюка, Юона. О том, чем интересен проект и какова его идея, — в материале РИА Новости.

Неочевидно и внезапно

Каждый регион самостоятельно принимает решения по графику работы культурных объектов. В Московской области уверяют, что за последние два месяца проанализировали пропускные и логистические способности каждого музея и постановили их все-таки открыть.
"Поскольку 13 декабря истек срок действия ограничений, связанных с работой музеев на территории Московской области, они вполне могут работать офлайн", — считает министр культуры области Елена Харламова.
Посетителей ждут и в новогодние праздники (кроме 1 января). Некоторые площадки будут открыты до 21:00.

"За два месяца, пока гостей не принимали, в министерстве точно оценили потенциал каждого музея: сколько человек он может пропустить, как это должно происходить. Ввели систему онлайн-покупки билетов там, где ее не было. Есть возможность открыться и смотреть за ситуацией", — поясняет министр.

© Фото : пресс-служба Серпуховского музеяМонтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново"
Монтаж экспозиции Мир, сотворенный заново - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
Монтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново"
Так что теперь перед визитом в подмосковный музей надо сначала зайти на его сайт, выбрать сеанс и купить билет.

Интересная коллаборация

"Мир, сотворенный заново" — один из немногих проектов, в рамках которого большие федеральные музеи (в данном случае Третьяковка и Русский музей) предоставили региональным коллегам работы из своих коллекций. Как правило, все происходит наоборот.
© Фото : пресс-служба Серпуховского музеяВыставка "Мир, сотворенный заново"
Выставка Мир, сотворенный заново - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
Выставка "Мир, сотворенный заново"
Масштаб впечатляет: собрано 87 шедевров из семи музеев.

"Выставка — первый крупный межмузейный проект для Серпухова, в такой полноте представляющий искусство рубежа XI — начала ХХ века, — рассказала куратор, главный хранитель Серпуховского музея Татьяна Быкова. — Экспозиция передает атмосферу яркой, бурной, противоречивой художественной жизни России того времени".

Необычна и идея проекта. Показан не художественный период, развешанный по персоналиям или стилям, а выбран тематический принцип. Выставка получилась больше про поэтику времени и философию.
Организаторы надеются, что в случае успеха появятся новые темы и проекты, возможные только при объединении усилий региональных музеев, ведь у многих очень богатые коллекции.
© Фото : пресс-служба Серпуховского музеяВыставка "Мир, сотворенный заново"
Выставка Мир, сотворенный заново - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
Выставка "Мир, сотворенный заново"

Что покажут

Концепция выставки амбициозная: размышление о начале мироздания.

"Мы хотели иначе посмотреть на авангардистов и на то время в целом. Мастера отражали окружающую реальность по-своему в портретах и пейзажах. Или мир мастерских — в натюрмортах. Получился художественно-философский проект: мы показываем, что работы, созданные 100 лет назад, созвучны нашему времени", — отмечает директор Серпуховского музея Жанна Алейникова.

© Фото : пресс-служба Серпуховского музеяВыставка "Мир, сотворенный заново"
Выставка Мир, сотворенный заново - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
Выставка "Мир, сотворенный заново"
Между мастерами выстраивают своеобразный диалог — художники рассуждают на вечные темы: мир и человек в нем, смысл жизни или творчества.
Отправной точкой всей выставки стал графический лист "Адам и Ева" Константина Юона. Созданный в 1908-1909 годах для серии "Творение мира", он занимает одно из центральных мест в экспозиции.
© Пресс-служба Серпуховского музеяРабота Константина Юона "Адам и Ева", 1909 год
Работа Константина Юона Адам и Ева, 1909г. - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Пресс-служба Серпуховского музея
Работа Константина Юона "Адам и Ева", 1909 год

"Эта работа — большая редкость. В музейных собраниях серия практически отсутствует, не представлена в экспозициях. Кроме того, рисунок великолепен по технике исполнения. Яркий пример стиля модерн в русском изобразительном искусстве", — рассказывает куратор смотра Татьяна Быкова.

Другое знаковое произведение — живописный "Шаман" Давида Бурлюка из собрания Серпуховского музея. Эту яркую работу 1910-х годов, завораживающую экспрессией и первобытной энергией, специально отреставрировали к выставке.
Из Русского музея приехала настоящая классика — "Зима" Игоря Грабаря. Образ зимней заснеженной России — этюд к знаменитой картине мастера "Февральская лазурь".
© Фото : пресс-служба Серпуховского музея

Монтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново".

Монтаж экспозиции Мир, сотворенный заново
1 из 3

Монтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново".

© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
© Фото : пресс-служба Серпуховского музея

Во время монтажа экспозиции "Мир, сотворенный заново".

Монтаж экспозиции Мир, сотворенный заново
2 из 3

Во время монтажа экспозиции "Мир, сотворенный заново".

© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
© Фото : пресс-служба Серпуховского музея

Монтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново".

Монтаж экспозиции Мир, сотворенный заново
3 из 3

Монтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново".

© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
1 из 3

Монтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново".

© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
2 из 3

Во время монтажа экспозиции "Мир, сотворенный заново".

© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
3 из 3

Монтаж экспозиции "Мир, сотворенный заново".

© Фото : пресс-служба Серпуховского музея
Из Третьяковки — последнее произведение Анны Голубкиной, бронзовая скульптура "Березка". А Тульский историко-краеведческий и художественный музей предоставил полотно классика русского авангарда и одного из основателей объединения "Бубновый валет" Петра Кончаловского — "Натюрморт. Книги" 1916 года.
© Пресс-служба Серпуховского музея

Работа Наталии Гончаровой "Стрижка овец", 1909 год.

Работа Наталии Гончаровой Стрижка овец, 1909 г.
1 из 3

Работа Наталии Гончаровой "Стрижка овец", 1909 год.

© Пресс-служба Серпуховского музея
© Пресс-служба Серпуховского музея

Работа Наталии Гончаровой "Женщина с папиросой", 1907 год.

Работа Наталии Гончаровой Женщина с папиросой, 1907 г.
2 из 3

Работа Наталии Гончаровой "Женщина с папиросой", 1907 год.

© Пресс-служба Серпуховского музея
© Пресс-служба Серпуховского музея

Работа Наталии Гончаровой "Письмо" ("Беспредметная композиция"), 1913 год.

Работа Наталии Гончаровой Письмо (Беспредметная композиция), 1913 г.
3 из 3

Работа Наталии Гончаровой "Письмо" ("Беспредметная композиция"), 1913 год.

© Пресс-служба Серпуховского музея
1 из 3

Работа Наталии Гончаровой "Стрижка овец", 1909 год.

© Пресс-служба Серпуховского музея
2 из 3

Работа Наталии Гончаровой "Женщина с папиросой", 1907 год.

© Пресс-служба Серпуховского музея
3 из 3

Работа Наталии Гончаровой "Письмо" ("Беспредметная композиция"), 1913 год.

© Пресс-служба Серпуховского музея
Особое место занимают работы "амазонки авангарда" Наталии Гончаровой — их целых десять. Значительная часть — из собрания Серпуховского музея. Некоторые из них показывали во время недавней выставки художницы в Tate Modern в Великобритании.
Среди произведений Гончаровой на выставке — "Стрижка овец", "Женщина с папиросой", "Письмо". Из Нижегородского музея приехали "Белки", которые восхищают своей динамикой. А Третьяковская галерея предоставила "Мальвы" и "Пейзаж с козами".
Важно, что многие работы выглядят и "звучат" иначе, чем в постоянной экспозиции. Устроители надеются, что сумели создать пространство для своеобразной беседы мастеров. Удалось ли это — можно узнать с 16 декабря в Серпуховском историко-художественном музее.
Выставка запланирована до 11 апреля 2021 года.
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КультураВыставкиСерпуховМузеиДавид БурлюкTate ModernРусский музейПетр КончаловскийМосковская область (Подмосковье)
 
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