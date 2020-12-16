Лучший авангард теперь в Серпухове. Музеи Подмосковья возобновили работу

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Музеи московской области открылись после двухмесячного карантина. В Серпуховском историко-художественном ждут зрителей на выставку "Мир, сотворенный заново" — там собран лучший авангард. Показывают работы Гончаровой, Кончаловского, Бурлюка, Юона. О том, чем интересен проект и какова его идея, — в материале РИА Новости.Неочевидно и внезапноКаждый регион самостоятельно принимает решения по графику работы культурных объектов. В Московской области уверяют, что за последние два месяца проанализировали пропускные и логистические способности каждого музея и постановили их все-таки открыть."Поскольку 13 декабря истек срок действия ограничений, связанных с работой музеев на территории Московской области, они вполне могут работать офлайн", — считает министр культуры области Елена Харламова.Посетителей ждут и в новогодние праздники (кроме 1 января). Некоторые площадки будут открыты до 21:00. Так что теперь перед визитом в подмосковный музей надо сначала зайти на его сайт, выбрать сеанс и купить билет.Интересная коллаборация"Мир, сотворенный заново" — один из немногих проектов, в рамках которого большие федеральные музеи (в данном случае Третьяковка и Русский музей) предоставили региональным коллегам работы из своих коллекций. Как правило, все происходит наоборот.Масштаб впечатляет: собрано 87 шедевров из семи музеев.Необычна и идея проекта. Показан не художественный период, развешанный по персоналиям или стилям, а выбран тематический принцип. Выставка получилась больше про поэтику времени и философию. Организаторы надеются, что в случае успеха появятся новые темы и проекты, возможные только при объединении усилий региональных музеев, ведь у многих очень богатые коллекции.Что покажутКонцепция выставки амбициозная: размышление о начале мироздания.Между мастерами выстраивают своеобразный диалог — художники рассуждают на вечные темы: мир и человек в нем, смысл жизни или творчества.Отправной точкой всей выставки стал графический лист "Адам и Ева" Константина Юона. Созданный в 1908-1909 годах для серии "Творение мира", он занимает одно из центральных мест в экспозиции.Другое знаковое произведение — живописный "Шаман" Давида Бурлюка из собрания Серпуховского музея. Эту яркую работу 1910-х годов, завораживающую экспрессией и первобытной энергией, специально отреставрировали к выставке.Из Русского музея приехала настоящая классика — "Зима" Игоря Грабаря. Образ зимней заснеженной России — этюд к знаменитой картине мастера "Февральская лазурь".Из Третьяковки — последнее произведение Анны Голубкиной, бронзовая скульптура "Березка". А Тульский историко-краеведческий и художественный музей предоставил полотно классика русского авангарда и одного из основателей объединения "Бубновый валет" Петра Кончаловского — "Натюрморт. Книги" 1916 года.Особое место занимают работы "амазонки авангарда" Наталии Гончаровой — их целых десять. Значительная часть — из собрания Серпуховского музея. Некоторые из них показывали во время недавней выставки художницы в Tate Modern в Великобритании.Среди произведений Гончаровой на выставке — "Стрижка овец", "Женщина с папиросой", "Письмо". Из Нижегородского музея приехали "Белки", которые восхищают своей динамикой. А Третьяковская галерея предоставила "Мальвы" и "Пейзаж с козами".Важно, что многие работы выглядят и "звучат" иначе, чем в постоянной экспозиции. Устроители надеются, что сумели создать пространство для своеобразной беседы мастеров. Удалось ли это — можно узнать с 16 декабря в Серпуховском историко-художественном музее.Выставка запланирована до 11 апреля 2021 года.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Музеи московской области открылись после двухмесячного карантина. В Серпуховском историко-художественном ждут зрителей на выставку "Мир, сотворенный заново" — там собран лучший авангард. Показывают работы Гончаровой, Кончаловского, Бурлюка, Юона. О том, чем интересен проект и какова его идея, — в материале РИА Новости.
Неочевидно и внезапно
Каждый регион самостоятельно принимает решения по графику работы культурных объектов. В Московской области уверяют, что за последние два месяца проанализировали пропускные и логистические способности каждого музея и постановили их все-таки открыть.
"Поскольку 13 декабря истек срок действия ограничений, связанных с работой музеев на территории Московской области, они вполне могут работать офлайн", — считает министр культуры области Елена Харламова.
Посетителей ждут и в новогодние праздники (кроме 1 января). Некоторые площадки будут открыты до 21:00.
"За два месяца, пока гостей не принимали, в министерстве точно оценили потенциал каждого музея: сколько человек он может пропустить, как это должно происходить. Ввели систему онлайн-покупки билетов там, где ее не было. Есть возможность открыться и смотреть за ситуацией", — поясняет министр.
Так что теперь перед визитом в подмосковный музей надо сначала зайти на его сайт, выбрать сеанс и купить билет.
Интересная коллаборация
"Мир, сотворенный заново" — один из немногих проектов, в рамках которого большие федеральные музеи (в данном случае Третьяковка и Русский музей) предоставили региональным коллегам работы из своих коллекций. Как правило, все происходит наоборот.
Масштаб впечатляет: собрано 87 шедевров из семи музеев.
"Выставка — первый крупный межмузейный проект для Серпухова, в такой полноте представляющий искусство рубежа XI — начала ХХ века, — рассказала куратор, главный хранитель Серпуховского музея Татьяна Быкова. — Экспозиция передает атмосферу яркой, бурной, противоречивой художественной жизни России того времени".
Необычна и идея проекта. Показан не художественный период, развешанный по персоналиям или стилям, а выбран тематический принцип. Выставка получилась больше про поэтику времени и философию.
Организаторы надеются, что в случае успеха появятся новые темы и проекты, возможные только при объединении усилий региональных музеев, ведь у многих очень богатые коллекции.
Концепция выставки амбициозная: размышление о начале мироздания.
"Мы хотели иначе посмотреть на авангардистов и на то время в целом. Мастера отражали окружающую реальность по-своему в портретах и пейзажах. Или мир мастерских — в натюрмортах. Получился художественно-философский проект: мы показываем, что работы, созданные 100 лет назад, созвучны нашему времени", — отмечает директор Серпуховского музея Жанна Алейникова.
"Эта работа — большая редкость. В музейных собраниях серия практически отсутствует, не представлена в экспозициях. Кроме того, рисунок великолепен по технике исполнения. Яркий пример стиля модерн в русском изобразительном искусстве", — рассказывает куратор смотра Татьяна Быкова.
Другое знаковое произведение — живописный "Шаман" Давида Бурлюка из собрания Серпуховского музея. Эту яркую работу 1910-х годов, завораживающую экспрессией и первобытной энергией, специально отреставрировали к выставке.
Из Русского музея приехала настоящая классика — "Зима" Игоря Грабаря. Образ зимней заснеженной России — этюд к знаменитой картине мастера "Февральская лазурь".
Из Третьяковки — последнее произведение Анны Голубкиной, бронзовая скульптура "Березка". А Тульский историко-краеведческий и художественный музей предоставил полотно классика русского авангарда и одного из основателей объединения "Бубновый валет" Петра Кончаловского — "Натюрморт. Книги" 1916 года.
Особое место занимают работы "амазонки авангарда" Наталии Гончаровой — их целых десять. Значительная часть — из собрания Серпуховского музея. Некоторые из них показывали во время недавней выставки художницы в Tate Modern в Великобритании.
Среди произведений Гончаровой на выставке — "Стрижка овец", "Женщина с папиросой", "Письмо". Из Нижегородского музея приехали "Белки", которые восхищают своей динамикой. А Третьяковская галерея предоставила "Мальвы" и "Пейзаж с козами".
Важно, что многие работы выглядят и "звучат" иначе, чем в постоянной экспозиции. Устроители надеются, что сумели создать пространство для своеобразной беседы мастеров. Удалось ли это — можно узнать с 16 декабря в Серпуховском историко-художественном музее.
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