https://ria.ru/20201216/mordoviya-1589469024.html

Фонд свободных коек для больных COVID-19 в Мордовии составляет 17%

Фонд свободных коек для больных COVID-19 в Мордовии составляет 17%

Семнадцать процентов коек для больных коронавирусом свободны в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:21

2020-12-16T12:21

2020-12-16T13:25

республика мордовия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

артем здунов

коронавирусы

республика мордовия

здоровье - общество

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Семнадцать процентов коек для больных коронавирусом свободны в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.Врио главы Мордовии Артем Здунов провел заседание регионального оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на котором обсудили эпидемиологическую ситуацию и вопросы обеспечения необходимого резерва свободного коечного фонда и неснижаемых запасов лекарственных препаратов."Как доложила вице-премьер Мордовии Галина Лотванова, пока эпидемиологическая обстановка не улучшается, ситуация с распространением коронавируса на территории республики тревожная. На 15 декабря 2245 человек находятся в ковидных госпиталях, 2710 коек развернуто, свободный коечный фонд составляет 17% - это 465 коек. За неделю настораживает рост заболеваемости ОРВИ - 7 тысяч заболевших, эпидпорог превышен на 5,5%", - говорится в сообщении.Здунов призвал руководителей всех уровней внимательнее относиться к своим сотрудникам, которые по возрасту находятся в группе риска, отслеживать их состояние, если они заболели, оказывать необходимую помощь."Если отправляете человека на больничный или удаленку, а он входит в группу риска, обязательно контролируйте ситуацию. Выясняйте, может быть, человеку помощь необходима. Многие до сих пор не верят, но это же мгновенная болезнь, она быстро захватывает организм, что может привести к печальным последствиям. Поэтому я прошу быть внимательнее", - цитирует пресс-служба Здунова.Особый контроль за пожилыми людьми необходимо обеспечить в случае возникновения аварийных ситуаций на теплосетях, которые в этом году в республике уже случались."У нас много прорывов сейчас из-за ветхости сетей. Некоторые быстро ремонтируются, по другим приходится заниматься по несколько дней. Кто в этот период осуществляет подомовой обход и интересуется, живут ли в этих домах люди старшего возраста? Когда пенсионеры там находятся, им необходима медицинская помощь. Надо проверить температурный режим, наличие воды в доме. Это не только работа волонтеров, прежде всего это работа глав муниципальных образований, участковых. Я прошу обратить на это пристальное внимание", – обратился к участникам заседания врио главы Мордовии.Министр здравоохранения республики Олег Маркин доложил, что медицинская помощь в республике оказывается в полном объеме. "Мы стараемся пролечивать всех: и хронических больных, и старшую возрастную группу, и онкологических больных, не говоря уже о диализных пациентах – мы их сразу, при любом проценте поражения легких, стараемся госпитализировать и адекватно пролечить", - отметил министр.Врио главы Мордовии поручил взять под особый контроль вопрос подготовки к сезонному подъему заболеваемости гриппом – его ожидают в конце декабря.Отмечается, что ситуация с наличием лекарственных препаратов в аптеках постепенно улучшается, но в частных аптеках это происходит медленнее. В государственной аптечной сети сформирован и поддерживается запас препаратов для лечения как коронавируса, так и других заболеваний.Большое внимание в ходе заседания оперативного штаба было уделено подготовке к предстоящим новогодним праздникам. По поручению врио главы Мордовии разработана программа культурных и спортивных мероприятий на свежем воздухе."Чтобы людям было удобно и комфортно, руководитель региона поставил перед главами районов задачу предусмотреть все что нужно, в том числе обеспечить жителей и гостей республики горячим чаем с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркивается в сообщении.Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 12 172 случая коронавируса, 9935 человек выздоровели, 78 человек умерли от коронавируса как основной причины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/mordoviya-1588804507.html

https://ria.ru/20201212/saransk-1588928255.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артем здунов, коронавирусы, республика мордовия, здоровье - общество, общество