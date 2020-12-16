https://ria.ru/20201216/mery-1589500023.html

ЕК предложила усилить санкции за кибератаки новыми мерами

ЕК предложила усилить санкции за кибератаки новыми мерами

Европейская комиссия в опубликованной в среду внешнеполитической службой ЕС стратегии в области кибербезопасности предложила усилить действующий режим санкций... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:30

2020-12-16T14:30

2020-12-16T14:30

жозеп боррель

брюссель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА новости. Европейская комиссия в опубликованной в среду внешнеполитической службой ЕС стратегии в области кибербезопасности предложила усилить действующий режим санкций за кибератаки новыми мерами, а также принятием санкций квалифицированным большинством голосов.Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций в настоящий момент требует единогласного одобрения всех стран-членов, глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее неоднократно предлагал перейти на голосование по санкциям квалифицированным большинством голосов.Опубликованная в среду стратегия должна пройти одобрение всеми государствами-членами ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/sanktsii-1581069814.html

брюссель

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жозеп боррель, брюссель, евросоюз, в мире