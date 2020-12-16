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ЕК предложила усилить санкции за кибератаки новыми мерами
ЕК предложила усилить санкции за кибератаки новыми мерами
Европейская комиссия в опубликованной в среду внешнеполитической службой ЕС стратегии в области кибербезопасности предложила усилить действующий режим санкций... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:30
2020-12-16T14:30
жозеп боррель
брюссель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА новости. Европейская комиссия в опубликованной в среду внешнеполитической службой ЕС стратегии в области кибербезопасности предложила усилить действующий режим санкций за кибератаки новыми мерами, а также принятием санкций квалифицированным большинством голосов.Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций в настоящий момент требует единогласного одобрения всех стран-членов, глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее неоднократно предлагал перейти на голосование по санкциям квалифицированным большинством голосов.Опубликованная в среду стратегия должна пройти одобрение всеми государствами-членами ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/sanktsii-1581069814.html
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жозеп боррель, брюссель, евросоюз, в мире

ЕК предложила усилить санкции за кибератаки новыми мерами

14:30 16.12.2020
 
© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Fotolia / Glebstock
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БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА новости. Европейская комиссия в опубликованной в среду внешнеполитической службой ЕС стратегии в области кибербезопасности предложила усилить действующий режим санкций за кибератаки новыми мерами, а также принятием санкций квалифицированным большинством голосов.
Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций в настоящий момент требует единогласного одобрения всех стран-членов, глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее неоднократно предлагал перейти на голосование по санкциям квалифицированным большинством голосов.
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"Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, совместно с Еврокомиссией и Советом ЕС, намерен изучить возможность дополнительных мер (в области кибербезопасности - ред.), включая дополнительные опции по ограничительным мерам и возможность голосования квалифицированным большинством голосов по санкционным спискам за кибератаки", - говорится в документе.
Опубликованная в среду стратегия должна пройти одобрение всеми государствами-членами ЕС.
 
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