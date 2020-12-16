ЕК предложила усилить санкции за кибератаки новыми мерами
БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА новости. Европейская комиссия в опубликованной в среду внешнеполитической службой ЕС стратегии в области кибербезопасности предложила усилить действующий режим санкций за кибератаки новыми мерами, а также принятием санкций квалифицированным большинством голосов.
Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года. Предусмотренные в рамках этого режима ограничительные меры могут включать замораживание активов, а также запрет на поездки в страны Евросоюза. Введение санкций в настоящий момент требует единогласного одобрения всех стран-членов, глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее неоднократно предлагал перейти на голосование по санкциям квалифицированным большинством голосов.
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"Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, совместно с Еврокомиссией и Советом ЕС, намерен изучить возможность дополнительных мер (в области кибербезопасности - ред.), включая дополнительные опции по ограничительным мерам и возможность голосования квалифицированным большинством голосов по санкционным спискам за кибератаки", - говорится в документе.
Опубликованная в среду стратегия должна пройти одобрение всеми государствами-членами ЕС.