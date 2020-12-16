Десятки худых медведей пришли к селу на Чукотке

"Примерно то же самое происходило в Рыркайпии и год назад, когда у поселка насчитали сразу 60 белых медведей. Благодаря профессионализму и опыту патрульных и слаженной работе властей, WWF и добровольцев, не пострадали ни люди, ни животные, занесенные в Красную книгу. К сожалению, такие ситуации происходят все чаще. Одна из основных причин – глобальные климатические изменения. Лед появляется значительно позже, медведи не могут уйти в море, чтобы на нем охотиться и вынуждены искать себе пропитание на берегу", приводится в сообщении мнение координатора проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Варвары Семеновой.