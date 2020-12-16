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Десятки худых медведей пришли к селу на Чукотке
Десятки худых медведей пришли к селу на Чукотке
Более трех десятков белых медведей пришли к селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:11
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россия
чукотка
всемирный фонд дикой природы
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более трех десятков белых медведей пришли к селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.Как отмечается в сообщении, большинство медведей довольно худые.В сообщении уточняется, что обстановка складывается напряженная, но бригада "Медвежьего патруля" старается ее контролировать. Добровольцы регулярно объезжают территорию населенного пункта, дежурят около школы и детского сада, предупреждают односельчан и рассказывают о мерах безопасности. Поддержку оказывает местная администрация и правительство Чукотского автономного округа. Пока животные не часто заходят в поселок, но ситуация довольно быстро может измениться.
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россия, чукотка, всемирный фонд дикой природы, общество

Десятки худых медведей пришли к селу на Чукотке

18:11 16.12.2020 (обновлено: 20:07 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанкБелые медведи у села Рыркайпий в Иультинском районе Чукотского автономного округа России
Белые медведи у села Рыркайпий в Иультинском районе Чукотского автономного округа России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Деминов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более трех десятков белых медведей пришли к селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Сегодня патрульные насчитали около 30 белых медведей. Это только те, кого удалось увидеть в бинокль – скорее всего, животных больше. Часть находится на мысу Кожевникова (небольшой полуостров буквально в километре от домов), раскапывают вмерзшие в лед останки моржей, а остальные пробираются к мысу по раскрошенному льду", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, большинство медведей довольно худые.
В сообщении уточняется, что обстановка складывается напряженная, но бригада "Медвежьего патруля" старается ее контролировать. Добровольцы регулярно объезжают территорию населенного пункта, дежурят около школы и детского сада, предупреждают односельчан и рассказывают о мерах безопасности. Поддержку оказывает местная администрация и правительство Чукотского автономного округа. Пока животные не часто заходят в поселок, но ситуация довольно быстро может измениться.

"Примерно то же самое происходило в Рыркайпии и год назад, когда у поселка насчитали сразу 60 белых медведей. Благодаря профессионализму и опыту патрульных и слаженной работе властей, WWF и добровольцев, не пострадали ни люди, ни животные, занесенные в Красную книгу. К сожалению, такие ситуации происходят все чаще. Одна из основных причин – глобальные климатические изменения. Лед появляется значительно позже, медведи не могут уйти в море, чтобы на нем охотиться и вынуждены искать себе пропитание на берегу", приводится в сообщении мнение координатора проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Варвары Семеновой.

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