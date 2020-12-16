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Десятки худых медведей пришли к селу на Чукотке
Десятки худых медведей пришли к селу на Чукотке
Более трех десятков белых медведей пришли к селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:11
2020-12-16T18:11
2020-12-16T20:07
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более трех десятков белых медведей пришли к селу Рыркайпий на западном побережье Чукотки, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.Как отмечается в сообщении, большинство медведей довольно худые.В сообщении уточняется, что обстановка складывается напряженная, но бригада "Медвежьего патруля" старается ее контролировать. Добровольцы регулярно объезжают территорию населенного пункта, дежурят около школы и детского сада, предупреждают односельчан и рассказывают о мерах безопасности. Поддержку оказывает местная администрация и правительство Чукотского автономного округа. Пока животные не часто заходят в поселок, но ситуация довольно быстро может измениться.
https://ria.ru/20201126/zapovedniki-1586324222.html
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