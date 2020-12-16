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Вакцину "Спутник V" будут производить в Ярославской области
Вакцину "Спутник V" будут производить в Ярославской области
Завод активных фармацевтических субстанций "Фармославль" в городе Ростове Ярославской области станет производственной площадкой по выпуску вакцины "Спутник V",... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:40
2020-12-16T21:44
вакцина "спутник v"
ростов
ярославская область
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Завод активных фармацевтических субстанций "Фармославль" в городе Ростове Ярославской области станет производственной площадкой по выпуску вакцины "Спутник V", сообщает правительство региона"Филиал АО "Р-Фарм" в городе Ростове – завод активных фармацевтических субстанций "Фармославль" станет производственной площадкой по выпуску вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Ярославской области уже производятся компоненты для вакцины "Спутник V", а вскоре будет налажено производство полного цикла. Переоборудование ростовского завода компании "Р-Фарм" завершится к началу следующего года."В создание производства будет вложено более 8 миллиардов рублей, появятся 374 новых рабочих места. Но самое главное, что именно на Ярославской земле будет производиться вакцина от коронавируса для миллионов российских граждан. Наша область становится одним из производственных центров борьбы с пандемией. Это результат целенаправленной работы по развитию фармацевтической отрасли в нашем регионе", – приводятся слова губернатора Дмитрия Миронова."Выступая индустриальным партнером по производству российской вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" запускает площадки в Москве и Ростове Великом. На заводах будет установлено самое современное оборудование – биореакторы объемом от 100 до 2000 литров и линии лиофилизации от ведущих мировых производителей, которые позволят осуществлять весь комплекс работ по очистке, выделению субстанции, розливу, лиофильной сушке и упаковке вакцины", - подчеркнул генеральный директор АО "Р-Фарм" Василий Игнатьев.Коммерческий выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года. В настоящий момент "Р-Фарм" уже активно использует ярославские производственные мощности для выпуска противовирусных средств, говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/vaktsiny-1589493768.html
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
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вакцина "спутник v", ростов, ярославская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Вакцину "Спутник V" будут производить в Ярославской области

21:40 16.12.2020 (обновлено: 21:44 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийВакцинация от коронавируса в Крыму
Вакцинация от коронавируса в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Завод активных фармацевтических субстанций "Фармославль" в городе Ростове Ярославской области станет производственной площадкой по выпуску вакцины "Спутник V", сообщает правительство региона
"Филиал АО "Р-Фарм" в городе Ростове – завод активных фармацевтических субстанций "Фармославль" станет производственной площадкой по выпуску вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Ярославской области уже производятся компоненты для вакцины "Спутник V", а вскоре будет налажено производство полного цикла. Переоборудование ростовского завода компании "Р-Фарм" завершится к началу следующего года.
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"В создание производства будет вложено более 8 миллиардов рублей, появятся 374 новых рабочих места. Но самое главное, что именно на Ярославской земле будет производиться вакцина от коронавируса для миллионов российских граждан. Наша область становится одним из производственных центров борьбы с пандемией. Это результат целенаправленной работы по развитию фармацевтической отрасли в нашем регионе", – приводятся слова губернатора Дмитрия Миронова.
"Выступая индустриальным партнером по производству российской вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" запускает площадки в Москве и Ростове Великом. На заводах будет установлено самое современное оборудование – биореакторы объемом от 100 до 2000 литров и линии лиофилизации от ведущих мировых производителей, которые позволят осуществлять весь комплекс работ по очистке, выделению субстанции, розливу, лиофильной сушке и упаковке вакцины", - подчеркнул генеральный директор АО "Р-Фарм" Василий Игнатьев.
Коммерческий выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года. В настоящий момент "Р-Фарм" уже активно использует ярославские производственные мощности для выпуска противовирусных средств, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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