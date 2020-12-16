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Совфед одобрил закон о маркировке алкоголя спецмарками
Совфед одобрил закон о маркировке алкоголя спецмарками
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о маркировке федеральными специальными марками не только произведенной в России алкогольной продукции, но и... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:07
2020-12-16T12:07
евразийский экономический союз
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о маркировке федеральными специальными марками не только произведенной в России алкогольной продукции, но и ввозимой в нее.Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, за исключением идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь - акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах.Законом предлагается маркировать федеральными специальными марками всю алкогольную продукцию - и производимую на территории РФ, и ввозимую в нее, в том числе из стран ЕАЭС. Росалкогольрегулирование будет осуществлять функции по выдаче таких марок и контролю за их использованием, а таможенные органы - контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных процедур.При этом таможня до 1 апреля 2021 года сможет выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 1 января 2021 года. Ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а ее реализация - до окончания срока годности такой продукции.Закон также допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. Аналогичный срок действия будет возможен и для лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции. А объем реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ИП, признаваемыми сельхозтоваропроизводителями, вина, которое они произвели из собственного винограда, увеличивается втрое - до 15 тысяч декалитров в год.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
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евразийский экономический союз, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), экономика

Совфед одобрил закон о маркировке алкоголя спецмарками

12:07 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАлкогольный отдел в супермаркете
Алкогольный отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о маркировке федеральными специальными марками не только произведенной в России алкогольной продукции, но и ввозимой в нее.
Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, за исключением идущей на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь - акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах.
Законом предлагается маркировать федеральными специальными марками всю алкогольную продукцию - и производимую на территории РФ, и ввозимую в нее, в том числе из стран ЕАЭС. Росалкогольрегулирование будет осуществлять функции по выдаче таких марок и контролю за их использованием, а таможенные органы - контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и совершении иных таможенных процедур.
При этом таможня до 1 апреля 2021 года сможет выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 1 января 2021 года. Ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а ее реализация - до окончания срока годности такой продукции.
Аптека - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:43
Маркировка лекарств: через тернии к защите от фальсификата
Закон также допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. Аналогичный срок действия будет возможен и для лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции. А объем реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ИП, признаваемыми сельхозтоваропроизводителями, вина, которое они произвели из собственного винограда, увеличивается втрое - до 15 тысяч декалитров в год.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.
 
Евразийский экономический союзФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Экономика
 
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