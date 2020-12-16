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Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом
Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом
Народный артист РФ Сергей Маковецкий заболел коронавирусом, на данный момент актер пребывает дома на карантине, самочувствие у него нормальное, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:45
2020-12-16T10:52
кирилл крок
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей маковецкий
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Маковецкий заболел коронавирусом, на данный момент актер пребывает дома на карантине, самочувствие у него нормальное, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Маковецкий - российский актер театра и кино, народный артист РФ. С 1980 года является актером Театра имени Вахтангова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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кирилл крок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей маковецкий, общество

Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

10:45 16.12.2020 (обновлено: 10:52 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкАктер Сергей Маковецкий
Актер Сергей Маковецкий - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Маковецкий заболел коронавирусом, на данный момент актер пребывает дома на карантине, самочувствие у него нормальное, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
"У Маковецкого пропало обоняние, он сделал тест, который показал положительные результат, но, поскольку температуры у него нет и чувствует он себя нормально, его оставили дома. Он на карантине. Врачи будут контролировать его самочувствие, и 20 декабря ему сделают повторный тест на коронавирус. Если будет отрицательный результат, он приступит к работе", - рассказал собеседник агентства.
Маковецкий - российский актер театра и кино, народный артист РФ. С 1980 года является актером Театра имени Вахтангова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
КультураКирилл КрокКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МаковецкийОбщество
 
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