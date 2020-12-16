Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом

"У Маковецкого пропало обоняние, он сделал тест, который показал положительные результат, но, поскольку температуры у него нет и чувствует он себя нормально, его оставили дома. Он на карантине. Врачи будут контролировать его самочувствие, и 20 декабря ему сделают повторный тест на коронавирус. Если будет отрицательный результат, он приступит к работе", - рассказал собеседник агентства.