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Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом
Актер Сергей Маковецкий заразился коронавирусом
Народный артист РФ Сергей Маковецкий заболел коронавирусом, на данный момент актер пребывает дома на карантине, самочувствие у него нормальное, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:45
2020-12-16T10:45
2020-12-16T10:52
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Маковецкий заболел коронавирусом, на данный момент актер пребывает дома на карантине, самочувствие у него нормальное, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Маковецкий - российский актер театра и кино, народный артист РФ. С 1980 года является актером Театра имени Вахтангова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл крок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей маковецкий, общество