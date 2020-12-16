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https://ria.ru/20201216/loboda-1589508409.html
Одна ванна на троих? Лободу уличили в плагиате
Одна ванна на троих? Лободу уличили в плагиате
Профессиональная танцовщица Елизавета Зворыгина опубликовала в Instagram видео своего выступления в 2018 году. Ее танец в ванной очень напоминает номер, который РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:44
2020-12-16T16:44
шоубиз
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светлана лобода
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Профессиональная танцовщица Елизавета Зворыгина опубликовала в Instagram видео своего выступления в 2018 году. Ее танец в ванной очень напоминает номер, который так и не показала из-за скандала на "Золотом граммофоне" Светлана Лобода.Танцовщица сопроводила пост словом: "Позор". При этом она отметила, что к самой Лободе у нее "претензий нет""Она, скорее всего, даже не в курсе, есть большие претензии к ее хореографу. Нет проблем вдохновиться, все придумали давно до нас, но как профессиональный танцор я вижу, "откуда ноги растут", и это – калька нашего номера", – пишет Зворыгина.Елизавета отмечает, что этот номер был поставлен для нее ливанским хореографом Пьером Хадра, и танцовщица выступала с ним два года назад в одном из клубов Бейрута.Ранее Лобода в своем Instagram выложила видео фрагмента номера в ванной. Певица написала, что они "огромной командой две недели готовились" к этому выступлению."Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение", – призналась Светлана.Певица выразила сожаление, что не смогла показать этот номер на "Золотом граммофоне", но пообещала "что-нибудь придумать", чтобы поклонники его все-таки увидели.Скандал на "Золотом граммофоне" произошел из-за реквизита. И тоже из-за ванны, которую собиралась использовать в своем номере другая певица – Мари Краймбрери. Лободу это не устроило, в результате выступать она отказалась.Пиар-директор Мари Денис Орлов позже высказал мнение, что "конфликт можно было уладить без широкой огласки".В комментарии изданию StarHit он пояснил, что ванна в номере Мари используется "уже год". По словам Орлова, это "логично, потому что песня называется "Пряталась в ванной".
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, светлана лобода

Одна ванна на троих? Лободу уличили в плагиате

16:44 16.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Профессиональная танцовщица Елизавета Зворыгина опубликовала в Instagram видео своего выступления в 2018 году. Ее танец в ванной очень напоминает номер, который так и не показала из-за скандала на "Золотом граммофоне" Светлана Лобода.
Танцовщица сопроводила пост словом: "Позор". При этом она отметила, что к самой Лободе у нее "претензий нет"
"Она, скорее всего, даже не в курсе, есть большие претензии к ее хореографу. Нет проблем вдохновиться, все придумали давно до нас, но как профессиональный танцор я вижу, "откуда ноги растут", и это – калька нашего номера", – пишет Зворыгина.
Елизавета отмечает, что этот номер был поставлен для нее ливанским хореографом Пьером Хадра, и танцовщица выступала с ним два года назад в одном из клубов Бейрута.
Ранее Лобода в своем Instagram выложила видео фрагмента номера в ванной. Певица написала, что они "огромной командой две недели готовились" к этому выступлению.
"Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение", – призналась Светлана.
Певица выразила сожаление, что не смогла показать этот номер на "Золотом граммофоне", но пообещала "что-нибудь придумать", чтобы поклонники его все-таки увидели.
Скандал на "Золотом граммофоне" произошел из-за реквизита. И тоже из-за ванны, которую собиралась использовать в своем номере другая певица – Мари Краймбрери. Лободу это не устроило, в результате выступать она отказалась.
Пиар-директор Мари Денис Орлов позже высказал мнение, что "конфликт можно было уладить без широкой огласки".
В комментарии изданию StarHit он пояснил, что ванна в номере Мари используется "уже год". По словам Орлова, это "логично, потому что песня называется "Пряталась в ванной".
Певица Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 10:54Шоубиз
Директор Лободы объяснила отказ певицы выступить на "Золотом граммофоне"
 
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