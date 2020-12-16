https://ria.ru/20201216/loboda-1589508409.html

Одна ванна на троих? Лободу уличили в плагиате

Одна ванна на троих? Лободу уличили в плагиате

Профессиональная танцовщица Елизавета Зворыгина опубликовала в Instagram видео своего выступления в 2018 году. Ее танец в ванной очень напоминает номер, который РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:44

2020-12-16T16:44

2020-12-16T16:44

шоубиз

знаменитости

звезды

светлана лобода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154964/41/1549644110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25c0183c4207bb8f9acd79b4d1fa44cb.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Профессиональная танцовщица Елизавета Зворыгина опубликовала в Instagram видео своего выступления в 2018 году. Ее танец в ванной очень напоминает номер, который так и не показала из-за скандала на "Золотом граммофоне" Светлана Лобода.Танцовщица сопроводила пост словом: "Позор". При этом она отметила, что к самой Лободе у нее "претензий нет""Она, скорее всего, даже не в курсе, есть большие претензии к ее хореографу. Нет проблем вдохновиться, все придумали давно до нас, но как профессиональный танцор я вижу, "откуда ноги растут", и это – калька нашего номера", – пишет Зворыгина.Елизавета отмечает, что этот номер был поставлен для нее ливанским хореографом Пьером Хадра, и танцовщица выступала с ним два года назад в одном из клубов Бейрута.Ранее Лобода в своем Instagram выложила видео фрагмента номера в ванной. Певица написала, что они "огромной командой две недели готовились" к этому выступлению."Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение", – призналась Светлана.Певица выразила сожаление, что не смогла показать этот номер на "Золотом граммофоне", но пообещала "что-нибудь придумать", чтобы поклонники его все-таки увидели.Скандал на "Золотом граммофоне" произошел из-за реквизита. И тоже из-за ванны, которую собиралась использовать в своем номере другая певица – Мари Краймбрери. Лободу это не устроило, в результате выступать она отказалась.Пиар-директор Мари Денис Орлов позже высказал мнение, что "конфликт можно было уладить без широкой огласки".В комментарии изданию StarHit он пояснил, что ванна в номере Мари используется "уже год". По словам Орлова, это "логично, потому что песня называется "Пряталась в ванной".

https://ria.ru/20201213/loboda-1588977064.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, светлана лобода