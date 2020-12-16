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Собянин заявил, что в Москве хватает коек для оказания экстренной помощи
Собянин заявил, что в Москве хватает коек для оказания экстренной помощи
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице достаточно коек для оказания экстренной медицинской помощи. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:51
2020-12-16T12:51
2020-12-16T12:56
сергей собянин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице достаточно коек для оказания экстренной медицинской помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество