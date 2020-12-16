https://ria.ru/20201216/koyki-1589476357.html

Собянин заявил, что в Москве хватает коек для оказания экстренной помощи

Собянин заявил, что в Москве хватает коек для оказания экстренной помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице достаточно коек для оказания экстренной медицинской помощи. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:51

2020-12-16T12:51

2020-12-16T12:56

сергей собянин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице достаточно коек для оказания экстренной медицинской помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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