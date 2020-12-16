https://ria.ru/20201216/kotov-1589432339.html

Осужденный за нарушения на митингах Константин Котов вышел на свободу

Осужденный за нарушения на митингах Константин Котов вышел на свободу

Вышел на свободу активист Константин Котов, получивший 1,5 года колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митингов, сообщила РИА Новости его адвокат РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:31

2020-12-16T09:31

2020-12-16T09:31

константин котов

новое величие

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Вышел на свободу активист Константин Котов, получивший 1,5 года колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митингов, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.Она добавила, что Котов отсидел "от звонка до звонка" – ранее суд отказал ему в УДО.На выходе из колонии кроме адвоката Котова встречала жена - фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова.В сентябре кассационный суд признал приговор законным.В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.Из заключения по делу Котова следует, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.

https://ria.ru/20190904/1558307092.html

https://ria.ru/20200715/1574387438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин котов, новое величие, владимир путин, происшествия