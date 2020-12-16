Осужденный за нарушения на митингах Константин Котов вышел на свободу
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Вышел на свободу активист Константин Котов, получивший 1,5 года колонии за неоднократные нарушения порядка проведения митингов, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.
"Костя утром вышел на свободу", - сказала Эйсмонт.
Она добавила, что Котов отсидел "от звонка до звонка" – ранее суд отказал ему в УДО.
На выходе из колонии кроме адвоката Котова встречала жена - фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова.
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В сентябре кассационный суд признал приговор законным.
В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.
Из заключения по делу Котова следует, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.