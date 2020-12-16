Кузбасс вернул 852 койки из "красной зоны" в обычный режим работы
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
КЕМЕРОВО, 16 дек - РИА Новости. Кузбасс вернул 852 койки, предназначенных для лечения больных с коронавирусом, в обычный режим работы, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Ранее сообщалось, что в регионе возвращаются к прежнему режиму работы перепрофилированный под лечение пациентов с коронавирусом роддом в городе Белово, а также несколько отделений в больницах области. Уточнялось, что специализированный коечный фонд для больных COVID-19 и пневмониями в Кузбассе составлял 4200 мест, резерв при этом значительно превышает обязательные 20%.
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"В Кузбассе стабильно снижается число заболевших, что позволяет возвращать к плановой работе перепрофилированные под "красные зоны" отделения и стационары. По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день коечный фонд составляет 4000 мест, при этом заняты всего 933 из них, остальные больные проходят лечение амбулаторно. В обычный режим работы уже перевели 852 койки", – говорится в сообщении.
По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлены 23 685 случаев заражения коронавирусом, 435 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 6897 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.