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Нижегородская область
https://ria.ru/20201216/kontrakt-1589543112.html
В Нижнем Новгороде заключили контракт на ликвидацию Шуваловской свалки
В Нижнем Новгороде заключили контракт на ликвидацию Шуваловской свалки
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона" заключило контракт на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:10
2020-12-16T17:10
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
владимир путин
ленинский район
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона" заключило контракт на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщил глава региона Глеб Никитин.Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".На данный момент подрядчик – ООО "Ситилюкс" (Нижний Новгород) - занимается составлением календарного плана-графика производства рекультивации. По условиям контракта компания должна ликвидировать свалку отходов на территории Шуваловской промзоны посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Непригодные к утилизации фракции будут направлены на объект, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот.Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в Нижегородской области завершилась рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Продолжаются работы по обезвреживанию отходов на свалке промышленных отходов "Черная дыра".Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года.
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глеб никитин, нижний новгород, владимир путин, ленинский район, общество

В Нижнем Новгороде заключили контракт на ликвидацию Шуваловской свалки

17:10 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтадион "Нижний Новгород", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
Стадион Нижний Новгород, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона" заключило контракт на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".
"Шуваловская свалка – один из проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города. Ее рекультивация позволит значительно изменить облик территории и улучшит экологическую обстановку. Планируем, что подрядчик приступит к подготовительным работам на площадке уже в начале 2021 года", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
На данный момент подрядчик – ООО "Ситилюкс" (Нижний Новгород) - занимается составлением календарного плана-графика производства рекультивации. По условиям контракта компания должна ликвидировать свалку отходов на территории Шуваловской промзоны посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Непригодные к утилизации фракции будут направлены на объект, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот.
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"Завершить рекультивацию подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года. В целом стоимость работ составит 1,23 миллиарда рублей - это средства из федерального и областного бюджетов", - добавил губернатор Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в Нижегородской области завершилась рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Продолжаются работы по обезвреживанию отходов на свалке промышленных отходов "Черная дыра".
Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородВладимир ПутинЛенинский районОбщество
 
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