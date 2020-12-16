https://ria.ru/20201216/kontrakt-1589543112.html

В Нижнем Новгороде заключили контракт на ликвидацию Шуваловской свалки

В Нижнем Новгороде заключили контракт на ликвидацию Шуваловской свалки

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона" заключило контракт на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:10

2020-12-16T17:10

2020-12-16T17:10

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

владимир путин

ленинский район

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Экология региона" заключило контракт на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщил глава региона Глеб Никитин.Работы будут выполнены в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".На данный момент подрядчик – ООО "Ситилюкс" (Нижний Новгород) - занимается составлением календарного плана-графика производства рекультивации. По условиям контракта компания должна ликвидировать свалку отходов на территории Шуваловской промзоны посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Непригодные к утилизации фракции будут направлены на объект, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот.Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в Нижегородской области завершилась рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Продолжаются работы по обезвреживанию отходов на свалке промышленных отходов "Черная дыра".Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589540015.html

нижний новгород

ленинский район

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глеб никитин, нижний новгород, владимир путин, ленинский район, общество