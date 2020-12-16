https://ria.ru/20201216/kommunisty-1589493337.html

"Коммунисты России" поддержали идею возрождения системы вытрезвителей

"Коммунисты России" поддержали идею возрождения системы вытрезвителей

Партия "Коммунисты России" поддерживает идею возрождения системы вытрезвителей, однако выступает против роли в ней частных организаций, так как они могут быть... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:01

2020-12-16T14:01

2020-12-16T14:01

максим сурайкин

коммунисты россии

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" поддерживает идею возрождения системы вытрезвителей, однако выступает против роли в ней частных организаций, так как они могут быть заинтересованы в помещении туда человека для взыскания с него средств, считает председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Этот законопроект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. В соответствии с документом, "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам". Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.По его мнению, доставление гражданина в вытрезвитель, его пребывание там и лечение, принятие решение о выпуске и дальнейшие шаги - это вынужденные меры."Не должно быть никакой заинтересованности в том, чтобы человека туда поместить и взыскать с него что-то или же, напротив, выпустить из вытрезвителя, когда для этого нет оснований. Частник в этом плане может принимать субъективные решения, а государство - нет. Поэтому мы будем добиваться, чтобы система вытрезвителей была полностью государственной. Но все же хорошо, что этот механизм возвращается к нам, это сейчас необходимо, в пандемию стрессов больше, и выпивают люди больше, к сожалению", -добавил он.

https://ria.ru/20201120/vytrezvitel-1585471757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, общество