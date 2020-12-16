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"Коммунисты России" поддержали идею возрождения системы вытрезвителей
"Коммунисты России" поддержали идею возрождения системы вытрезвителей
Партия "Коммунисты России" поддерживает идею возрождения системы вытрезвителей, однако выступает против роли в ней частных организаций, так как они могут быть... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:01
2020-12-16T14:01
2020-12-16T14:01
максим сурайкин
коммунисты россии
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" поддерживает идею возрождения системы вытрезвителей, однако выступает против роли в ней частных организаций, так как они могут быть заинтересованы в помещении туда человека для взыскания с него средств, считает председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Этот законопроект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. В соответствии с документом, "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам". Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.По его мнению, доставление гражданина в вытрезвитель, его пребывание там и лечение, принятие решение о выпуске и дальнейшие шаги - это вынужденные меры."Не должно быть никакой заинтересованности в том, чтобы человека туда поместить и взыскать с него что-то или же, напротив, выпустить из вытрезвителя, когда для этого нет оснований. Частник в этом плане может принимать субъективные решения, а государство - нет. Поэтому мы будем добиваться, чтобы система вытрезвителей была полностью государственной. Но все же хорошо, что этот механизм возвращается к нам, это сейчас необходимо, в пандемию стрессов больше, и выпивают люди больше, к сожалению", -добавил он.
https://ria.ru/20201120/vytrezvitel-1585471757.html
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максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Партия "Коммунисты России
" поддерживает идею возрождения системы вытрезвителей, однако выступает против роли в ней частных организаций, так как они могут быть заинтересованы в помещении туда человека для взыскания с него средств, считает председатель ЦК партии Максим Сурайкин
.
Госдума
на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Этот законопроект был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. В соответствии с документом, "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам". Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
"Партия "Коммунисты России" поддерживает саму идею возрождения системы вытрезвителей, показавшей свою эффективность в советское время. Ликвидацию общенациональной системы вытрезвителей в 2011 году мы сразу назвали ошибочной. Однако поддерживая воссоздание этой системы в целом, мы возражаем против допуска частных лиц к обслуживанию работы вытрезвителей. Все, что касается алкоголя и последствий его чрезмерного употребления, это относится только к прерогативам государства, на наш взгляд", - сказал РИА Новости Сурайкин.
По его мнению, доставление гражданина в вытрезвитель, его пребывание там и лечение, принятие решение о выпуске и дальнейшие шаги - это вынужденные меры.
"Не должно быть никакой заинтересованности в том, чтобы человека туда поместить и взыскать с него что-то или же, напротив, выпустить из вытрезвителя, когда для этого нет оснований. Частник в этом плане может принимать субъективные решения, а государство - нет. Поэтому мы будем добиваться, чтобы система вытрезвителей была полностью государственной. Но все же хорошо, что этот механизм возвращается к нам, это сейчас необходимо, в пандемию стрессов больше, и выпивают люди больше, к сожалению", -добавил он.