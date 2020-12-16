https://ria.ru/20201216/kolonizatsiya-1589541857.html

В Госдуме обвинили Еврокомиссию в желании провести цифровую колонизацию

В Госдуме обвинили Еврокомиссию в желании провести цифровую колонизацию

Курс на монополизацию рынка в интересах глобальных цифровых транснациональных компаний является подлинной причиной действий Европейской комиссии в отношении... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:06

2020-12-16T17:06

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Курс на монополизацию рынка в интересах глобальных цифровых транснациональных компаний является подлинной причиной действий Европейской комиссии в отношении Telegram и "ВКонтакте", видимо, в ЕК считают, что постсоветское пространство должно стать "сферой цифровой колонизации" со всеми вытекающими последствиями, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом, который ведется с 2018 года. Список подразделен на четыре основные категории: поставщики онлайн-услуг, предлагающие или облегчающие доступ к контенту, защищенному авторскими правами, платформы электронной коммерции, интернет-аптеки и физические торговые площадки. Он основан на сообщениях правообладателей о проблемных сайтах и сервисах. С этого года он пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли Telegram и "ВКонтакте".По мнению Паниной, подлинной причиной действий ЕК является курс на монополизацию рынка в интересах глобальных цифровых транснациональных компаний.Политик напомнила, что в США генпрокуроры и антимонопольные службы большинства штатов недавно потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp, немало претензий к цифровой монополии было и в Евросоюзе."Однако те требования, которые предъявляются к цифровым монополиям на Западе, видимо, считаются неактуальными за его пределами. Похоже, в ЕК считают, что постсоветское пространство должно стать сферой цифровой колонизации со всеми вытекающими отсюда последствиями", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20201128/sayty-1586470271.html

https://ria.ru/20201203/baltnews-1587519811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, telegram (приложение), whatsapp inc., госдума рф, еврокомиссия, вконтакте, елена панина, сша, в мире