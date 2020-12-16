В Госдуме обвинили Еврокомиссию в желании провести цифровую колонизацию
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© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Курс на монополизацию рынка в интересах глобальных цифровых транснациональных компаний является подлинной причиной действий Европейской комиссии в отношении Telegram и "ВКонтакте", видимо, в ЕК считают, что постсоветское пространство должно стать "сферой цифровой колонизации" со всеми вытекающими последствиями, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Европейская комиссия обновила список зарубежных порталов с пиратским контентом, который ведется с 2018 года. Список подразделен на четыре основные категории: поставщики онлайн-услуг, предлагающие или облегчающие доступ к контенту, защищенному авторскими правами, платформы электронной коммерции, интернет-аптеки и физические торговые площадки. Он основан на сообщениях правообладателей о проблемных сайтах и сервисах. С этого года он пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли Telegram и "ВКонтакте".
По мнению Паниной, подлинной причиной действий ЕК является курс на монополизацию рынка в интересах глобальных цифровых транснациональных компаний.
"ВКонтакте" является главным конкурентом Facebook на евразийском пространстве, а Telegram конкурирует с принадлежащим Facebook приложением WhatsApp. Стремление поставить конкурентов в невыгодное положение в данном случае очевидно", - подчеркнула депутат.
"Однако те требования, которые предъявляются к цифровым монополиям на Западе, видимо, считаются неактуальными за его пределами. Похоже, в ЕК считают, что постсоветское пространство должно стать сферой цифровой колонизации со всеми вытекающими отсюда последствиями", - констатировала Панина.