https://ria.ru/20201216/kastratsiya-1589520503.html

СМИ: в Пакистане разрешили химическую кастрацию насильников

СМИ: в Пакистане разрешили химическую кастрацию насильников

Президент Пакистана Ариф Алви утвердил указ о борьбе с изнасилованиями, который предполагает быстрое разбирательство в суде по делам об изнасиловании и... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:48

2020-12-16T15:48

2020-12-16T15:48

ариф алви

пакистан

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент Пакистана Ариф Алви утвердил указ о борьбе с изнасилованиями, который предполагает быстрое разбирательство в суде по делам об изнасиловании и разрешает химическую кастрацию преступников, пишет местная газета Dawn.По данным издания, кастрация преступников будет проводится без их согласия на процедуру. В случае отказа насильнику может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или заключение на 25 лет.Согласно изданию, будут созданы специальные суды по всей стране для ускоренного разбирательства дел об изнасиловании женщин и детей. Суды должны будут выносить решения по таким делам в течение четырех месяцев.Указ также предполагает создание базы данных лиц, совершивших половые преступления. Раскрытие данных жертв будет запрещено и станет уголовным преступлением. Сотрудники полиции и властей, которые проявят халатность при расследовании подобных дел, будут приговорены к тюремному заключению сроком на три года и получат штрафы.

https://ria.ru/20201026/kastratsiya-1581550305.html

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ариф алви, пакистан, в мире