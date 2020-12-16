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СМИ: в Пакистане разрешили химическую кастрацию насильников
СМИ: в Пакистане разрешили химическую кастрацию насильников
Президент Пакистана Ариф Алви утвердил указ о борьбе с изнасилованиями, который предполагает быстрое разбирательство в суде по делам об изнасиловании и... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:48
2020-12-16T15:48
ариф алви
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент Пакистана Ариф Алви утвердил указ о борьбе с изнасилованиями, который предполагает быстрое разбирательство в суде по делам об изнасиловании и разрешает химическую кастрацию преступников, пишет местная газета Dawn.По данным издания, кастрация преступников будет проводится без их согласия на процедуру. В случае отказа насильнику может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или заключение на 25 лет.Согласно изданию, будут созданы специальные суды по всей стране для ускоренного разбирательства дел об изнасиловании женщин и детей. Суды должны будут выносить решения по таким делам в течение четырех месяцев.Указ также предполагает создание базы данных лиц, совершивших половые преступления. Раскрытие данных жертв будет запрещено и станет уголовным преступлением. Сотрудники полиции и властей, которые проявят халатность при расследовании подобных дел, будут приговорены к тюремному заключению сроком на три года и получат штрафы.
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ариф алви, пакистан, в мире

СМИ: в Пакистане разрешили химическую кастрацию насильников

15:48 16.12.2020
 
© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Anjum Naveed
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент Пакистана Ариф Алви утвердил указ о борьбе с изнасилованиями, который предполагает быстрое разбирательство в суде по делам об изнасиловании и разрешает химическую кастрацию преступников, пишет местная газета Dawn.
По данным издания, кастрация преступников будет проводится без их согласия на процедуру. В случае отказа насильнику может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или заключение на 25 лет.
Согласно изданию, будут созданы специальные суды по всей стране для ускоренного разбирательства дел об изнасиловании женщин и детей. Суды должны будут выносить решения по таким делам в течение четырех месяцев.
Указ также предполагает создание базы данных лиц, совершивших половые преступления. Раскрытие данных жертв будет запрещено и станет уголовным преступлением. Сотрудники полиции и властей, которые проявят халатность при расследовании подобных дел, будут приговорены к тюремному заключению сроком на три года и получат штрафы.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Депутат рассказал о подготовке проекта о химической кастрации педофилов
 
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