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Производители заявили о готовности стабилизировать цены на картофель
Производители заявили о готовности стабилизировать цены на картофель
Ведущие производители картофеля в России готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:48
2020-12-16T17:48
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ведущие производители картофеля в России готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин."Ведущие производители картофеля в стране - хозяйства Брянской, Тульской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей отмечают важность недопущения резких скачков цен на эту товарную позицию и готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции", - сказал Лупехин."При этом в данном вопросе важна и конструктивная позиция торговых сетей в части смягчения требований к продукции, в частности, допуска картофель в объеме от 4 до 6 сантиметров. Для производителей такая мера позволит реализовать большее количество товара и сдержать ценовую политику", - добавил он.
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московская область (подмосковье), нижегородская область, тюменская область, тульская область, брянская область, экономика

Производители заявили о готовности стабилизировать цены на картофель

17:48 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ведущие производители картофеля в России готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.
"Ведущие производители картофеля в стране - хозяйства Брянской, Тульской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей отмечают важность недопущения резких скачков цен на эту товарную позицию и готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции", - сказал Лупехин.
"При этом в данном вопросе важна и конструктивная позиция торговых сетей в части смягчения требований к продукции, в частности, допуска картофель в объеме от 4 до 6 сантиметров. Для производителей такая мера позволит реализовать большее количество товара и сдержать ценовую политику", - добавил он.
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