https://ria.ru/20201216/kartofel-1589554070.html

Производители заявили о готовности стабилизировать цены на картофель

Производители заявили о готовности стабилизировать цены на картофель

Ведущие производители картофеля в России готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:48

2020-12-16T17:48

2020-12-16T17:48

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нижегородская область

тюменская область

тульская область

брянская область

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ведущие производители картофеля в России готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции, сообщил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин."Ведущие производители картофеля в стране - хозяйства Брянской, Тульской, Московской, Нижегородской, Тюменской областей отмечают важность недопущения резких скачков цен на эту товарную позицию и готовы принять меры для стабилизации стоимости продукции", - сказал Лупехин."При этом в данном вопросе важна и конструктивная позиция торговых сетей в части смягчения требований к продукции, в частности, допуска картофель в объеме от 4 до 6 сантиметров. Для производителей такая мера позволит реализовать большее количество товара и сдержать ценовую политику", - добавил он.

https://ria.ru/20201216/tseny-1589551156.html

московская область (подмосковье)

нижегородская область

тюменская область

тульская область

брянская область

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московская область (подмосковье), нижегородская область, тюменская область, тульская область, брянская область, экономика