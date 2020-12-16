Онлайн-конференция главного внештатного онколога МЗ РФ Андрея Каприна
21 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного онколога Министерства здравоохранения Российской Федерации, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академика РАН Андрея КАПРИНА.
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Во время мероприятия речь пойдет о главных итогах работы онкологической службы в 2020 году, о том, как повлияла пандемия на организацию онкологической помощи в стране, что происходит у зарубежных коллег и о том, какой опыт накопили российские онкологи в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации 2020 года.
Вопросы также можете присылать на e-mail пресс-службы ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России: mvpopova@bk.ru
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Во время мероприятия речь пойдет о главных итогах работы онкологической службы в 2020 году, о том, как повлияла пандемия на организацию онкологической помощи в стране, что происходит у зарубежных коллег и о том, какой опыт накопили российские онкологи в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации 2020 года.
Вопросы также можете присылать на e-mail пресс-службы ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России: mvpopova@bk.ru
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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