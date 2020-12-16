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СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра энергетики
СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра энергетики
Избранный президент США Джо Байден выдвинет экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм на пост министра энергетики, сообщила газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:51
2020-12-16T01:51
2020-12-16T01:51
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинет экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм на пост министра энергетики, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.Грэнхолм два срока отработала губернатором Мичигана и, как следствие, хорошо разбирается в автомобильной промышленности, сосредоточенной в этом штате. Сокращение выхлопов и переход на электромобили - один из важных пунктов повестки дня Байдена, который заявляет о необходимости борьбы с глобальными изменениями климата.
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