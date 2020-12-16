https://ria.ru/20201216/kandidat-1589415993.html

СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра энергетики

СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра энергетики

Избранный президент США Джо Байден выдвинет экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм на пост министра энергетики, сообщила газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T01:51

2020-12-16T01:51

2020-12-16T01:51

вашингтон

джо байден

мичиган

сша

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинет экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм на пост министра энергетики, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.Грэнхолм два срока отработала губернатором Мичигана и, как следствие, хорошо разбирается в автомобильной промышленности, сосредоточенной в этом штате. Сокращение выхлопов и переход на электромобили - один из важных пунктов повестки дня Байдена, который заявляет о необходимости борьбы с глобальными изменениями климата.

https://ria.ru/20201211/administratsiya-1588867862.html

вашингтон

мичиган

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, джо байден, мичиган, сша, в мире