Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/kandidat-1589415993.html
СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра энергетики
СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра энергетики
Избранный президент США Джо Байден выдвинет экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм на пост министра энергетики, сообщила газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:51
2020-12-16T01:51
вашингтон
джо байден
мичиган
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589259051_0:0:3429:1929_1920x0_80_0_0_124d45cdf520e4ff2fa5f29a494b88e7.jpg
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинет экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм на пост министра энергетики, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.Грэнхолм два срока отработала губернатором Мичигана и, как следствие, хорошо разбирается в автомобильной промышленности, сосредоточенной в этом штате. Сокращение выхлопов и переход на электромобили - один из важных пунктов повестки дня Байдена, который заявляет о необходимости борьбы с глобальными изменениями климата.
https://ria.ru/20201211/administratsiya-1588867862.html
вашингтон
мичиган
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589259051_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fbdd22b5df55533c4ef4e1859e90f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, джо байден, мичиган, сша, в мире

СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра энергетики

01:51 16.12.2020
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден выдвинет экс-губернатора Мичигана Дженнифер Грэнхолм на пост министра энергетики, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Грэнхолм два срока отработала губернатором Мичигана и, как следствие, хорошо разбирается в автомобильной промышленности, сосредоточенной в этом штате. Сокращение выхлопов и переход на электромобили - один из важных пунктов повестки дня Байдена, который заявляет о необходимости борьбы с глобальными изменениями климата.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 23:43
Байден представил новых членов кабинета
 
ВашингтонДжо БайденМичиганСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии дали год колонии мужчине, публично оскорбившему Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
16:18Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
Лента новостейМолния