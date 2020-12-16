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В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 17 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:15
2020-12-16T10:15
самарская область
общество
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 17 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора региона.Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября введен режим обязательной самоизоляции. Затем он неоднократно продлевался.Кроме того, постановление обязывает организации и индивидуальных предпринимателей не допускать пожилых в бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения и цирковые организации. Ранее соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.В Самарской области из-за коронавируса действует масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 26 515 случаев заражения коронавирусом, 24 330 человек выздоровели, 508 скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/karantin-1588678916.html
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самарская область, общество

В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

10:15 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Самарской области продлили до 17 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, следует из постановления губернатора региона.
Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября введен режим обязательной самоизоляции. Затем он неоднократно продлевался.
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"Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше… по 17 января 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции", - говорится в документе.
Кроме того, постановление обязывает организации и индивидуальных предпринимателей не допускать пожилых в бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы и залы, театрально-концертные организации, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения и цирковые организации. Ранее соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.
В Самарской области из-за коронавируса действует масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 26 515 случаев заражения коронавирусом, 24 330 человек выздоровели, 508 скончались.
 
Самарская областьОбщество
 
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