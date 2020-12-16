https://ria.ru/20201216/istoriya-1589478997.html
Нарышкин рассказал, почему работа историков сродни разведке
Нарышкин рассказал, почему работа историков сродни разведке
Работа историков во многом похожа на труд разведчиков: сотрудники "невидимого фронта" дают возможность руководству страны знать подоплеку тех или иных... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:06
2020-12-16T13:06
2020-12-16T13:06
россия
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евгений примаков
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Работа историков во многом похожа на труд разведчиков: сотрудники "невидимого фронта" дают возможность руководству страны знать подоплеку тех или иных геополитических процессов и прогнозировать развитие обстановки, а профессиональные историки выявляют подлинные причины событий прошлого и закономерности, которые могут определить будущее, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Его статья опубликована в новом номере официального издания фонда "История Отечества" "Воронцово Поле", вышедшем в преддверии 100-летия СВР России."Работу историка справедливо будет назвать "разведкой во времени", цель которой – получить информацию об ушедшей эпохе, чтобы сделать ее достоянием современников", - написал Нарышкин. "Для успешного выполнения этой задачи, без сомнения, не обойтись без должной "страноведческой" подготовки и серьезных профессиональных навыков. Первейшие из них – умение работать с источниками, способность устанавливать степень достоверности содержащихся в них сведений, выявлять, путем сопоставления, лакуны и неточности", - отметил он.Подробный анализ поступающих разведданных позволяет высшему руководству страны заблаговременно выявлять угрозы национальной безопасности и вырабатывать оптимальные ответные меры, отметил Нарышкин. "Хороший историк также способен предостеречь современников от необдуманных шагов, поскольку умеет отличать главное от второстепенного, выявлять подлинные причины событий, видеть движущие силы исторического процесса", - подчеркнул он. По словам Нарышкина, у профессионала – что в истории, что в разведке – со временем возникает особая интуиция, способность с ходу определить во множестве случайных событий невидимые глазу закономерности.Многие выдающиеся разведчики, оставившие след в профессии, если и не являлись историками с формальной точки зрения, то тяготели к историческим исследованиям или, по меньшей мере, обладали широкой исторической эрудицией, добавил Нарышкин. В числе таких людей он назвал первого председателя Русского исторического общества Петра Вяземского, по долгу службы занимавшегося анализом внешнеторговых операций в Европе и выдающегося разведчика-нелегала Иосифа Григулевича, большого знатока истории католической церкви и специалиста по народно-освободительным движениям Латинской Америки."Богатыми историческими познаниями, безусловно, обладал Евгений Максимович Примаков – первый директор СВР России, человек невероятной эрудиции и таланта. Будучи сторонником разумной открытости, он инициировал подготовку шеститомных очерков истории нашей Службы, в авторский коллектив которых вошли многие ветераны", - отметил Нарышкин."Оказывая большое доверие внешней разведке, политическое руководство страны вправе требовать от нее безошибочно точных сведений... Думаю, что, поддерживая инфраструктуру исторической науки – архивы, музеи, вузы, библиотеки, академические институты, – власть и общество также могут с полным на то основанием ожидать от историков объективности", - написал Нарышкин.
https://ria.ru/20201208/muzey-1588131039.html
https://ria.ru/20200801/1575256374.html
https://ria.ru/20191028/1560302590.html
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россия, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евгений примаков, сергей нарышкин, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Работа историков во многом похожа на труд разведчиков: сотрудники "невидимого фронта" дают возможность руководству страны знать подоплеку тех или иных геополитических процессов и прогнозировать развитие обстановки, а профессиональные историки выявляют подлинные причины событий прошлого и закономерности, которые могут определить будущее, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
.
Его статья опубликована в новом номере официального издания фонда "История Отечества" "Воронцово Поле", вышедшем в преддверии 100-летия СВР
России.
"Работу историка справедливо будет назвать "разведкой во времени", цель которой – получить информацию об ушедшей эпохе, чтобы сделать ее достоянием современников", - написал Нарышкин. "Для успешного выполнения этой задачи, без сомнения, не обойтись без должной "страноведческой" подготовки и серьезных профессиональных навыков. Первейшие из них – умение работать с источниками, способность устанавливать степень достоверности содержащихся в них сведений, выявлять, путем сопоставления, лакуны и неточности", - отметил он.
Подробный анализ поступающих разведданных позволяет высшему руководству страны заблаговременно выявлять угрозы национальной безопасности и вырабатывать оптимальные ответные меры, отметил Нарышкин. "Хороший историк также способен предостеречь современников от необдуманных шагов, поскольку умеет отличать главное от второстепенного, выявлять подлинные причины событий, видеть движущие силы исторического процесса", - подчеркнул он. По словам Нарышкина, у профессионала – что в истории, что в разведке – со временем возникает особая интуиция, способность с ходу определить во множестве случайных событий невидимые глазу закономерности.
Многие выдающиеся разведчики, оставившие след в профессии, если и не являлись историками с формальной точки зрения, то тяготели к историческим исследованиям или, по меньшей мере, обладали широкой исторической эрудицией, добавил Нарышкин. В числе таких людей он назвал первого председателя Русского исторического общества Петра Вяземского, по долгу службы занимавшегося анализом внешнеторговых операций в Европе и выдающегося разведчика-нелегала Иосифа Григулевича, большого знатока истории католической церкви и специалиста по народно-освободительным движениям Латинской Америки.
"Богатыми историческими познаниями, безусловно, обладал Евгений Максимович Примаков
– первый директор СВР России, человек невероятной эрудиции и таланта. Будучи сторонником разумной открытости, он инициировал подготовку шеститомных очерков истории нашей Службы, в авторский коллектив которых вошли многие ветераны", - отметил Нарышкин.
"Оказывая большое доверие внешней разведке, политическое руководство страны вправе требовать от нее безошибочно точных сведений... Думаю, что, поддерживая инфраструктуру исторической науки – архивы, музеи, вузы, библиотеки, академические институты, – власть и общество также могут с полным на то основанием ожидать от историков объективности", - написал Нарышкин.