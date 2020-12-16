https://ria.ru/20201216/ischeznovenie-1589413560.html
Назван способ отправить фото, которые исчезают после просмотра
Назван способ отправить фото, которые исчезают после просмотра
Сообщения, которые исчезают после просмотра, есть почти во всех популярных мессенджерах, в том числе Instagram и WhatsApp, а также в Telegram. Менеджер проектов РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:14
2020-12-16T03:14
2020-12-16T10:25
роскачество
смартфоны
telegram (приложение)
whatsapp inc.
гаджеты
технологии
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сообщения, которые исчезают после просмотра, есть почти во всех популярных мессенджерах, в том числе Instagram и WhatsApp, а также в Telegram. Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал агентству "Прайм", как отправить фото, которые "сгорают" после просмотра.Другие настройки в Instagram, где сообщения пропадают, как только отправитель закрывает чат. А в Telegram можно создать секретный чат с определенным пользователем, самостоятельно установив шаг самоудаления сообщения от 30 секунд до недели, отметил он.При этом нельзя забывать, что интимная или секретная информация в таких чатах не защищена на 100 процентов — ваш собеседник может моментально сделать скриншот с экрана, завладев данными. Сами сервисы утверждают, что информация о том, что кто-то сделать скриншот, мгновенно станет доступной всем участникам чата, однако и это можно обойти при помощи записи с экрана. Таким образом, общаясь в Cети, не следует поддаваться ложному чувству безопасности и отсылать сведения и фото, о которых потом можно пожалеть, малознакомым людям — секретные чаты не помогут сохранить приватность, заключил Бодров.
https://ria.ru/20201212/smartfon-1588869624.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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роскачество, смартфоны, telegram (приложение), whatsapp inc., гаджеты, технологии, общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Сообщения, которые исчезают после просмотра, есть почти во всех популярных мессенджерах, в том числе Instagram и WhatsApp
, а также в Telegram
. Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества
Сергей Бодров рассказал агентству "Прайм
", как отправить фото, которые "сгорают" после просмотра.
"В WhatsApp сейчас при активации функции новые сообщения в чатах будут исчезать через семь дней. В индивидуальных чатах любой участник может включить или отключить функцию, в групповых чатах это может делать только админ", — говорит эксперт.
Другие настройки в Instagram, где сообщения пропадают, как только отправитель закрывает чат. А в Telegram можно создать секретный чат с определенным пользователем, самостоятельно установив шаг самоудаления сообщения от 30 секунд до недели, отметил он.
При этом нельзя забывать, что интимная или секретная информация в таких чатах не защищена на 100 процентов — ваш собеседник может моментально сделать скриншот с экрана, завладев данными. Сами сервисы утверждают, что информация о том, что кто-то сделать скриншот, мгновенно станет доступной всем участникам чата, однако и это можно обойти при помощи записи с экрана.
Таким образом, общаясь в Cети, не следует поддаваться ложному чувству безопасности и отсылать сведения и фото, о которых потом можно пожалеть, малознакомым людям — секретные чаты не помогут сохранить приватность, заключил Бодров.